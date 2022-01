Filho de Faustão ganha emprego na Band antes de completar 18 anos

Os 18 anos estão na porta, mas o presente veio antecipado: João Guilherme filho de Fausto Silva foi contratado pela Band. Ele irá trabalhar ao lado do pai, de acordo com o Notícias da TV.

João Guilherme contou que enfrenta cobranças por ser filho do comunicador, mas que o desejo é seguir os passos de Faustão. Ele confessou ainda que trabalhar na televisão é a realização de um sonho.

"É uma loucura porque a gente tem aquela cobrança, sou filho de um apresentador, do Faustão. A gente sempre teve aquela cobrança. Quis trabalhar com a mesma profissão do meu pai, e eu ficava: 'Será que vou?'. Assim, uma hora você vai, você fica de frente com aquilo e fala: 'É a hora da decisão'. Tem que ver se quero ou não, e eu encarei", afirmou João.

O jovem disse que desde muito novo opina sobre o trabalho do pai. "Com uns 12, 13 anos, começava a analisar e falava: 'Isso está bom, isso não está bom. Pai, gostei disso, não gostei daquilo'. Ele [Faustão] falava: 'Pô, você tem 12 anos, moleque'", respondeu o herdeiro.

Ao Jornal da band, João Guilherme contou que se sente bem nos estúdios de televisão. "Estar aqui é o que eu gosto, é o meu coração, é o que eu amo. É o começo de uma longa história, se Deus quiser".