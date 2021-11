Faustão estreia seu programa no mesmo dia do BBB 22

Coincidência? Faustão já tem data para estrear seu novo programa na TV Bandeirantes, e por obra do destino, será no mesmo dia que o Big Brother Brasil 22 iniciará seu primeiro capítulo, no comandado de Tadeu Schmidt após a saída de Tiago Leifert de Globo. As informações são do O Dia.

Mesmo com o susto, as duas atrações não serão exibidas no mesmo horário. O "Faustão na Band" vai ao ar às 20h30 e o reality show global só começa após a novela das 21h.

Faustão levou boa parte da equipe que trabalhava com ele na Globo e as bailarinas para a nova empresa, mas há mudanças no formato.

Segundo informações do Notícias na TV, o cantor Zeca Pagodinho será o primeiro a se apresentar no programa do Faustão. Além de outras novidades, o quadro "Pizza do Faustão" deve voltar.