Aos 17 anos, filho de Faustão está namorando com modelo de 33 anos

João Guilherme Silva, de 17 anos, filho de Faustão, tem marcado presença nas páginas de fofoca. Dessa vez o assunto é: o amor. O apresentador, mostrou sua namorada das redes sociais.

Neste domingo, 23, ele postou uma foto com a modelo Schynaider Moura, de 33. No seu perfil no Instagram, o herdeiro de Faustão compartilhou alguns registros ao lado da amada na praia.

“Weekend [fim de semana]”, escreveu João na legenda do post, acompanhado de um emoji de coração.

De acordo com a IstoÉ, Schynaider Moura é do Piauí e tem uma carreira reconhecida no mundo da moda: em 2001, ela venceu o Elite Model Look; além disso, ficou em quarto lugar na final mundial em Nice, na França.