'Na hora, ele disse que gostou', afirma Guilherme Leicam sobre beijo técnico com Malvino Salvador

Após a repercusão da revelação de Malvino Salvador sobre o beijo técnico com Guilherme Leicam, no qual o segundo havia colocado a língua, Leicam se pronunciou sobre, e aos risos disse que Salvador havia dito que tinha gostado.

"Poxa, lá na hora, ele (Malvino) falou que tinha gostado do meu beijo", escreveu o ator em um comentário da notícia divulgada no Instagram do influenciador Hugo Gloss.

Entenda a polêmica do beijo técnico

A situação entre os dois aconteceu na gravação do beijo entre os seus personagens durante a novela "A Dona do Pedaço", na Globo, de 2019.

No podcast "Papagaio falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Malvino revelou que Guilherme se empolgou e colocou a língua no beijo técnico.

"Eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei: 'Que po#@ é essa?'. Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada, cara***", disse ele aos risos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)