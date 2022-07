Guilherme Leicam colocou a língua no beijo técnico com Malvino Salvador; vídeo

Em sua participação no podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Malvino Salvador revelou uma situação inesperada que aconteceu enquanto gravava a novela "A Dona do Pedaço", da Globo, em 2019. Segundo ele, na cena com o ator Guilherme Leicam teve até língua no beijo que seria técnico.

"A gente fez o beijo várias vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Pô, estou respeitando todos os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua... Eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei: 'Que po#@ é essa?'. Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada", contou Malvino.

O marido de Kyra Gracie ainda revelou o que aconteceu após a gravação da cena: "Eu falei assim: Pô, está querendo tirar uma casquinha de mim?'. Mas ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua. Eu brinco, mas não tenho preconceito algum com relação a isso".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)