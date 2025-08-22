Capa Jornal Amazônia
Cultura

Ná Figueredo recebe evento beneficente ‘Arte Pra Dani Sá’, neste domingo (24), em Belém

Com o intuito de arrecadar fundos para o tratamento contra o câncer da artista e publicitária, o evento terá diversas programações

Gustavo Vilhena*
Diagnosticada com câncer há pouco mais de um ano, Dani Sá conta com uma rede de amigos que se uniu para arrecadar fundos e cuidar dela e de sua filha. (Divulgação)

No próximo domingo (24), o Núcleo de Conexões Ná Figueredo recebe o evento “Arte Pra Dani Sá”, em benefício da artista e publicitária. A programação começa às 10h, com discotecagem de Ana Flor, seguida de pocket shows de Olivar Barreto, Renato Torres, Railidia, Gláfira, Renata Del Pinho, Sonyra Bandeira e Maurício Panzera.

Toda a renda arrecadada será destinada ao tratamento de Dani Sá, amiga próxima dos organizadores.

Bazar solidário

O evento também contará com um bazar especial, com:

  • Canecas e quadros produzidos pela própria Dani Sá;
  • Obras de Júlia Rosa Lima, Alfredo Guimarães García e Gleice Corrêa Garcia;
  • Sabonetes e perfumes de Lorena Flor;
  • Bolos e doces da doceria Doce Sophia.

Rede de apoio

Diagnosticada com câncer há pouco mais de um ano, Dani Sá conta com uma rede de amigos que se uniu para arrecadar fundos e cuidar dela e de sua filha.

A amiga Dani Franco explica a origem da iniciativa:

“A ideia do evento surgiu em conjunto entre o músico Renato Torres e eu. Devido ao avanço da doença, os custos ficaram cada vez maiores e precisamos recorrer a vaquinhas. (...) Tudo foi pensado para que ela e a filha pudessem ser cuidadas, tendo em vista que a Dani não tem parentes vivos.”

Além da arrecadação, o evento busca ser um espaço de celebração: “É uma forma de reunir amigos, artistas e admiradores do trabalho da Daniela, como uma homenagem em vida para ela”, completa Dani Franco.

Custos diários com tratamento

O tratamento de Dani já foi iniciado e exige altos gastos.

“Ela está em internação hospitalar e, por isso, temos custos diários com cuidadoras 24h, aluguel da casa onde mora, material de higiene pessoal e toda a carga diária de necessidades”, detalha Dani Franco.

Trajetória de Dani Sá

Natural de Belém, Daniela Sá é publicitária, artista visual e atuou como produtora da TV Cultura, no programa Catalendas. Também desenvolveu trabalhos na área musical e de moda, no Núcleo de Conexões Ná Figueredo.

Mulher negra e mãe solo, é bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e integrou a equipe do programa Academia Amazônia. Foi pioneira como DJ no Pará e também se destacou como modelo.

Apaixonada por arte, participou de exposições coletivas em Belém e São Paulo. Criou as ilustrações do livro do Catalendas e produziu coleções especiais sobre o Círio de Nazaré.

