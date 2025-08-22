Exposição 'Desenho, Desenho, Desenho & Desenho' exalta a arte do desenho com obras de 7 artitas

“Para grudar na mente e não esquecer”, diz o artista e curador Henrique Montagne sobre o título da exposição "Desenho, Desenho, Desenho & Desenho", responsável pela união de artistas que se dedicam a técnica do desenho na arte contemporânea paraense: Pedro Morbach, Tadeu Lobato, Elisa Arruda, Erinaldo Cirino, Keyla Sobral e o próprio Henrique Montagne. A mostra, que estreia neste sábado, 23, entre 10h e 14h, na Elf Galeria (Passagem Bolonha, 60) também presta tributo ao pioneirismo do artista paraense Ismael Nery.

A exposição traz desenhos produzidos por artistas paraenses de diferentes gerações, propondo uma conversa aberta — “de bar ou de galeria” e não uma história linear, como descreve o próprio curador — sobre técnicas, influências e as urgências sociais e estéticas que atravessam os traços. Partindo da percepção desta linguagem artística inserida na Amazônia paraense, o trabalho é um convite ao público a conhecer a diversidade da cena artística atual.

“O desenho é a materialização do instinto primitivo de gravar o que se sente — como sinais de fogo — entre traços e linhas, sombras e vazios”, afirma Henrique Montagne. Assim, a exposição convida o público a uma leitura atenta e sensível do traço como documento afetivo e ferramenta crítica.

Serviço

Exposição coletiva "Desenho, Desenho, Desenho & Desenho"

Abertura

Data: 23 de Agosto (Sábado)

Hora: 10h às 14h

Visitações

Dias: Terça a Sexta

Hora: De 14h às 18h

Sábado

Hora: De 10h às 14h