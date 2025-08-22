Conheça sete famosas brasileiras que namoram homens mais novos

Assim como acontece em diversas partes do mundo, alguns casais de famosos acabam sofrendo com inúmeras críticas. Ainda que eles queiram viver em paz, uma parte do público sempre arruma algo para criticar o relacionamento alheio. Enquanto elas estão beijando os novinhos, nem se importam com o que o povo fala.

A lista conta com casais recentes que já enfrentaram muitos desafios dentro e fora do relacionamento, como é o caso de Tatá Werneck e Rafa Vitti. Outros ainda tem uma longa caminhada, já que acabaram de começar. Este é o caso de Cariúcha e João Augusto Liberato. A diferença de idade? Pouco importa. O importante mesmo é se divertir.

Apesar de tudo, o amor acabou vencendo e algumas relações deram frutos, como filhos que encantam as redes sociais, como a relação de Sabrina Sato e Nicolas Prattes.

Confira sete famosas que namoram homens mais novos:

1. Tatá Werneck e Rafael Vitti

Diferença de idade entre eles é de 13 anos (Reprodução / Instagram @tatawerneck)

A apresentadora e atriz Tatá Werneck tem 42 anos, enquanto o seu marido, Rafa Vitti, tem 29 anos. Eles estão juntos desde janeiro de 2017 e se casaram numa cerimônia secreta em 2019. Dessa relação, nasceu Clara Maria, que tem oito anos.

A diferença de idade entre eles é alvo de piadas pela própria humorista no programa "Lady Night". Durante o seu programa inédito que foi ao ar última quinta-feira (21), ela revelou que um dos seus grandes sonhos é ser avó, apesar da pouca idade da filha. A plateia e a convidada Camila Pitanga não aguentaram e riram.

2. Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss estão junto desde julho de 2024. A cantora e compositora tem 28 anos. O namorado ficou conhecido nas redes sociais ao fazer vídeos de dança. Floss tem 21 anos.

A artista já fez algumas declarações picantes, como quando revelou que o casal troca fotos sem roupa por conta da distância em que vivem por causa do trabalho.

O tiktoker já saiu em defesa do romance dos dois e rebateu algumas críticas nas redes sociais: "Se eu fosse um cara 12 anos mais velho, aí vocês não iam estar falando, né? Machista".

3. Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes têm um das maiores diferenças de idade da lista (Reprodução / Instagram @sabrinasato)

O casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes é um dos que tem a maior diferença de idade entre os apaixonados. Eles assumiram o relacionamento no Carnaval do ano passado. A apresentadora, empresária e ex-BBB tem 44 anos, enquanto o ator e cantor Nicola Prattes tem 28 anos. Numa conta rápida, são 16 anos de diferença entre eles.

Os dois passaram por alguns momentos turbulentos no relacionamento, mas a relação segue firme e forme. No início do romance, os dois chegaram a fazer sexo 50 vezes numa semana, como revelou o ator na série "Sobre Nós Dois", no Globoplay.

Sato tem uma filha de cinco anos. Zoe é fruto do seu antigo casamento com Duda Nagle.

4. Juliette e Kaique Cerveny

A campeã do BBB 21, Juliette também é advogada, cantora, apresentadora e influenciadora digital. Ela tem 35 anos, enquanto o seu namorado, Kaique Cerveny, tem 27 anos. Apesar da pouca diferença de idade entre eles, ela foi amplamente criticada nas redes sociais.

Ela já afirmou que os dois se conheciam antes dela entrar no reality. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023. O atleta de crossfit pediu Juliette em casamento no final de 2024. Eles estão noivos desde então.

Durante a sua participação no programa "Casa de Verão da Eliana", Juliette comentou sobre a sua relação sexual com o noivo: "No mínimo, seis, sete vezes por semana e está ótimo!".

5. Daia de Paula e Rodrigo Silva

Este é o casal mais recente da lista. Daia de Paula é ex-balarina do programa "Domingão do Faustão", da TV Globo. Ele era comandado pelo apresentador Fausto Silva. Agora, ele é o sogro de Daia, que engatou um relacionamento com Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão.

Os dois foram vistos na maior intimidade na festa promovida pelo irmão de Rodrigo, João Silva. Daia tem 34 anos, enquanto Rodrigo tem 17 anos. Os pombinhos têm a maior diferença de idade da lista.

Eles foram vistos juntos desde a última quinta-feira (21) numa festa privada. Até o momento, o relacionamento continua em segredo.

6. Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele Bündchen é uma das maiores modelos mundiais. Com 1,80 m de altura e com 45 anos de idade, a gaúcha começou a namorar o pai do seu terceiro filho, Joaquim Valente, desde março de 2024.

Os dois já se conheciam desde 2020, mas ela ainda era casada com Tom Brady. Eles se conheceram quando ela foi morar na Flórida, nos Estados Unidos, nas aulas de jiu-jitsu do filho. Depois do fim do casamento com o famoso quaterback norte-americano, em outubro de 2022, a relação entre eles se estreitaram.

Os dois têm uma filha com poucos meses de vida. É o terceiro filho de Gisele.

7. Cariúcha e João Augusto Liberato

Cariúcha foi flagrada aos beijos com João Augusto Liberato na noite da última quinta-feira (21) (Reprodução / Instagram @cariuchaoficial)

Cariúcha é uma cantora e apresentadora conhecida na indústria do entretenimento, principalmente quando o assunto é fofoca. Ela ganhou fama após ser entrevistada no programa Profissão Repórter, da TV Globo, enquanto participante da competição "Garota da Laje". Parece que a sua célebre frase "sou toda natural, bonita pra caramba" acabou conquistando João Augusto Liberato, filho do ex-apresentador Gugu Liberato.

Alessandra Mendes Firmiano, a Cariúcha, tem 34 anos, enquanto o seu novo affair tem 23. Os dois foram flagrados aos beijos na festa de João Silva, na noite da última quinta-feira (21), igual Daia de Paula e Rodrigo Silva.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supevisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)