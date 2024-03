Thales Branche apresenta ato poético em ‘Cantario: de onde vêm as canções’

A Casa das Artes recebe, na próxima sexta-feira (22), o espetáculo cênico-musical "Cantario: de onde vêm as canções". Apresentado por Thales, o projeto será realizado na próxima sexta-feira (22) e tem relação com os processos de vida e o projeto de pesquisa do artista, que também atua como professor de artes cênicas na Escola de Teatro e Dança da UFPA.

O espetáculo de Thales já foi apresentado anteriormente em outros lugares de Belém e até mesmo no exterior, na França, no Centro Artístico Internacional Royhart, instituição de formação em pedagogia vocal, com a qual o artista tem relação há alguns anos. Segundo o cantor, a ideia de unir a arte e a música, os segmentos artísticos que fazem parte de sua vida, surgiu a partir da trajetória de vida de Thales.

"Cedo eu entrei na prática da atividade teatral por meio de um grupo aqui de Belém e, como eu já era músico, acabei sempre assumindo a responsabilidade de fazer a música nos espetáculos, e isso acabou fazendo com que o meu perfil sempre fosse esse entre a música, as composições, os instrumentos, o canto e a atividade teatral, primeiro como ator, ator músico, músico de cena, e depois como diretor musical, como preparador vocal, que é atualmente a função", conta.

A ideia é que o momento seja como uma partilha íntima entre o público e a apresentação, repleta de momentos que fazem parte da vida de Thales, retratados nas músicas. "Essas composições, quando elas chegam para mim, normalmente elas vêm por conta de algum tipo de fragilidade, alguma dor que se apresenta. São espaços realmente emocionais, canções que sempre refletem a minha própria vida e esses espaços de intimidade", diz o artista.

Thales adianta que além de sua intimidade, as pessoas presentes podem esperar também uma performance, com base em seus aprendizados de anos no Centro Artístico Internacional Royhart sendo menos convencional do que o público costuma visualizar em espetáculos.

"Eu investigo uma forma de técnica vocal que leva a uma expressividade mais intensa, a improvisação, o experimentalismo, e isso acaba entrando também na interpretação das canções. Colocar isso no mundo [as canções] pela primeira vez é significativo, porque é quase como se eu tivesse essas composições na gaveta, apenas para mim, num espaço mais íntimo, e agora é a hora realmente. De partilhar.", explica.

Sobre o Cantario

“Cantario” é um projeto premiado pelo Edital 12/2022 de Incentivo À Arte e Cultura da Fundação Cultural do Estado do Pará, ao mesmo tempo em que também é uma produção artística vinculada às ações do projeto institucional de pesquisa “Vozes Encorporadas: processos de criação e epistemologias caboclas na Amazônia” coordenado por Thales Branche em suas atribuições de artista-professor-pesquisador na Escola de Teatro e Dança da UFPA.

Serviço:

Cantario: de onde vêm as canções

Quando: 22 de março

Horário:19h

Onde: Casa das Artes, R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, Nazaré

Entrada franca

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)