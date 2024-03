Casa das Artes promove projeto 'Ciclo de Desmontagem: Revelando os Bastidores da Arte Cênica'

A Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Casa das Artes, realiza amanhã (15), o "Ciclo de Desmontagem", um evento gratuito que busca exaltar os processos criativos que estão por trás das obras teatrais. No evento, a artista Rosângela Colares apresenta o espetáculo "Quando a folha dança... primeiro ato dadivoso de Anica, o caminho".

Para realizar esse trabalho, Rosângela conta que o construiu a partir de um mergulho pessoal e emocional no processo de sua descoberta e retomada às suas raízes indígenas. Segundo a atriz, ao se descobrir como pessoa indígena, ela morava em Belém e sentia um vazio, causado pela falta do contato com suas origens.

"Quando me entendi como pessoa indígena, mesmo morando na cidade, havia um vácuo, que era exatamente a falta do contato com o território, com meus parentes que vivem no território, e encontrar essa minha parte que ficou lá", relembra.

Atualmente com 54 anos, a artista nasceu em Belém e uma de suas inspirações foi a avó, natural de Arapiuns, que a educou contando histórias sobre o local. Além da sua história, a artista quer levar aos palcos os bastidores do processo criativo da peça, fazendo uma imersão do público na criação de "Quando a folha dança... primeiro ato dadivoso de Anica, o caminho".

"A expectativa é desvelar e revelar de uma maneira mais profunda as nuances do processo de criação. É como tirar a roupa, cortar e tirar a quarta parede. É remover a separação entre artista e público e me entregar frágil e despida para esse público", conta.

VEJA MAIS

Serviço: Ciclo de Desmontagem com "Quando a folha dança... primeiro ato dadivoso de Anica, o caminho"

Dia: 15 de março (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Casa das Artes

Endereço: R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré

Valor: entrada gratuita

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)