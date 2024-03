Espetáculo infantil carioca chega em Belém com sessões gratuitas e oficina de teatro

O musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo”, apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Vale Cultural através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, chega pela primeira vez em Belém. O espetáculo será apresentado ao público paraense nos dias 15 e 16 de março (sexta e sábado), a partir das 17h no Teatro do Sesi. O musical carioca que está há quatro anos rodando o país. Além da apresentação, o público também contará com uma oficina de dramaturgia infanto-juvenil.

Com texto da dramaturga Renata Mizrahi, que também assina a direção ao lado de Priscila Vidca e sob a direção musical de Marcelo Rezende, o espetáculo conta a história de Gabriel, um menino de oito anos, vivido por Vinicius Teixeira, que ama dançar e defende isso dentro da sua escola. A peça questiona com leveza e humor, as diferenças na educação de meninos e meninas e as expectativas dos pais e professores em relação às crianças.

O espetáculo contará com duas sessões especiais com classificação indicativa livre. Além de gratuitas, as sessões também contarão com acessibilidade de audiodescrição e intérpretes de libras. E após cada apresentação, será realizado um debate sobre educação infantil com a plateia e o elenco da peça. Outro destaque é o cenário assinado por Mina Quental, idealizado em cima de cubos coloridos e de acessórios que simbolizam as mudanças de ambientes como o apartamento de Gabriel, a sala de aula e o pátio da escola. Também fazem parte da equipe criativa Ana Luzia Molinari (iluminação) e Flávio Souza (figurino).

Oficina infanto-juvenil

Além do espetáculo, o público poderá contar no dia 15 de março (sexta-feira), de 9h, às 12 horas, também no Teatro do Sesi com uma oficina gratuita sobre dramaturgia infanto-juvenil, ministrada por Renata Mizrahi, autora e co-diretora do espetáculo. A oficina é destinada a quem quer aprender a escrever para o público infanto-juvenil e busca estimular a escrita para teatro a partir de cenas e textos pautados por temas contemporâneos na linguagem infantil.

Segundo a diretora do espetáculo Priscila Vidca, “a intenção é que os alunos possam criar cenas com motivação dos personagens, a partir também da importância de diálogos criativos. Nesta oficina, os alunos poderão aprender também sobre a construção básica de texto como sinopse”, destacou. As inscrições são gratuitas e destinadas a estudantes, profissionais e o público em geral.

Sucesso

O espetáculo “Gabriel só quer ser ele mesmo” ganhou 1º lugar no edital da Eletrobrás Furnas em 2019 e estreou em janeiro de 2020, no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, fez sessões on-line gratuitas nas unidades do Sesc Rio. Em outubro de 2021, retornou presencialmente no Teatro Petra Gold, com uma temporada de um mês, obtendo enorme sucesso de público e ganhou primeiro lugar no Circuito Sesi. Em 2022, ficou novamente em 1º lugar, no edital de Ocupação Glauce Rocha da Funarte e mais uma vez obteve um sucesso de público.

Agende-se

Espetáculo “Gabriel só quer ser ele mesmo”

Data: 15 e 16/06

Hora: 17h30

Local: Teatro Sesi (Marco, 68447-000)

Oficina de dramaturgia infanto-juvenil, ministrada por Renata Mizrahi

Data: 15/03

Hora: 9h às 12 horas

Local: Teatro do Sesi (Marco, 68447-000)