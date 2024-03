Nathalia Timberg, Rosamaria Murtinho e outras celebridades curtem peça no Rio de Janeiro

Nathalia Timberg, Rosamaria Murtinho, Ary Fontoura e outros famosos prestigiaram a estreia da peça “Ser Artista”, na noite da última quarta-feira (06), no Teatro dos 4, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Mauro Mendonça, Isabelle Drummond, Sylvia Massari, Elena Fernandes e Ângela Vieria também curtiram o projeto em homenagem às grandes damas da TV brasileira. O espetáculo estrelado por Leona Cavalli e Anderson Müller ainda contou com direção de Beth Goulart, diretamente da plateia.

VEJA MAIS

No final da apresentação, as convidadas exclusivas Rosamaria Murtinho e Nathalia Timberg, foram homenageadas e ganharam flores.

"Hoje nós estamos aqui em um ato de amor ao teatro", disse Nathalia, que foi ovacionada pela plateia e colegas de profissão. A peça teatral segue em cartaz até 09 de maio, no Rio de Janeiro, às quartas e quintas, às 20h.

Sinopse da peça ‘Ser Artista’

Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, o agente teatral (interpretado por Anderson Müller) é deslumbrado pela produção de uma peça no teatro Copacabana Palace. No camarim, ele encontra a icônica atriz Nathália Timberg, sem saber que, no futuro, ela se tornaria sua amiga e conselheira. O espetáculo acompanha a jornada emocionante do agente, que é influenciado e inspirado por algumas das maiores divas do teatro brasileiro, vividas por Leona Cavalli.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)