Palacete Pinho é entregue após restauração com espaços de cultura, arte e educação nesta quinta (22)

O Palacete Pinho é um dos símbolos mais característicos que marcaram, nos fins do século XIX, o ápice econômico proveniente do Ciclo da Borracha em Belém. Após o processo de restauração, a reinauguração do Palacete acontece nesta quinta-feira (22). Promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Belém (Semec), a reforma vai além do restauro, o prédio histórico deve contar com novos espaços de cultura, arte e educação.

VEJA MAIS:



Para Araceli Lemos, secretária de educação de Belém, a importância do restauro do Palacete Pinho é devolver para a população de Belém um dos mais belos e importantes prédios históricos da época da Belle Époque, da borracha. "Estava abandonado, e agora ele está sendo restaurado e será devolvido à população com toda a pompa e circunstância que ele merece”, disse a secretária.

Uma das novidades do ponto histórico é a implementação do Núcleo de Artes, que será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semec). Também chamado de Casa das Artes, o espaço inédito se trata de uma renovação da visão artística sobre o Palacete Pinho, que promoverá o desenvolvimento de atividades educacionais com estudantes de escolas da capital. A Casa das Artes será gerida pelo Núcleo de Artes, Cultura e Educação (Nace), criado pela prefeitura de Belém em junho de 2021.

A criação da Casa da Cultura no Palacete Pinho é uma das novas perspectivas da Semec, que assume a administração do espaço desde junho de 2023, após a adesão de Belém ao programa de Educação Integral de Tempo Integral do MEC. Com a criação de uma Escola de Artes, a gestão municipal pretende atender as escolas e encaixar estudantes em 35 horas semanais de artes visuais, música, teatro e dança.

A sétima arte ganha um espaço especial na Casa da Cultura. O novo palacete também conta com uma sala de cinema, que receberá o nome de Dira Paes, em homenagem à atriz paraense.

Com isso, a ideia é que a Casa da Cultura não seja apenas um espaço para a apreciação da arte, mas também, de produção da arte como um centro de criatividade para a educação. O objetivo é garantir ao Palacete Pinho uma função social, unindo à reconhecida importância histórica do prédio tombado.

Araceli Lemos ainda pontua que, agora, o palacete agrega à população da capital paraense por ser um espaço de educação artística para o público geral. “Filhos dos trabalhadores, poderão ter aula de música, dança, e outras linguagens artísticas. Isso é revolucionário. Pessoas que nunca visitaram a um palacete vão ter acesso e vão poder aprender alguma linguagem artística”, diz a secretária.

Inauguração

O evento que marca a entrega desse ponto histórico que remonta a história da capital paraense acontece nesta quinta-feira (22), às 17h. No evento, o público geral terá acesso ao espaço. Em sistema de rodízio, grupos de 50 pessoas poderão entrar para conhecer o nosso espaço interior do Palacete Pinho.

Investimento

As obras de reforma do Palacete Pinho começaram em dezembro de 2022 e compreendem um investimento de R$ 5 milhões para a revitalizam do prédio histórico. Recentemente, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, realizou uma visita técnica às obras de reforma.

Sobre o Palacete Pinho

O Palacete Pinho, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), remonta ao período da Belle Époque, do Ciclo da Borracha. Construído em 1897, mantém as características arquitetônicas da época e foi residência da família do comendador Antônio José de Pinho.

A reinauguração marca não apenas a restauração de um edifício histórico, mas também o resgate e a promoção da cultura e da educação.