Banda Sayonara celebra mais de 60 anos de carreira em show no Theatro da Paz

A banda Sayonara, uma das mais tradicionais da música regional de Belém, realizará um show especial de comemoração aos 64 anos de carreira, um trabalho reconhecido por grandes sucessos que sempre tocam nas festas e lares paraenses. Com o título “Sayonara in Concert” a apresentação ocorrerá no Theatro da Paz, no dia 06 de março, às 20h.

O show será um ato de celebração à história do grupo musical, que faz parte da identidade cultural do Pará. Ao longo de mais de seis décadas de estrada, a banda Sayonara construiu uma legião de fãs e marcou presença em eventos de grande importância em Belém, entre eles o Rainha das Rainhas, o Miss Pará, diversos bailes de carnaval e muitas casas de show.

Desde a sua criação, o grupo já teve diversas formações de músicos, que deixaram suas contribuições ao longo da história da banda. Atualmente, a banda Sayonara é composta dos seguintes profissionais: Zé Maria nos teclados; Ricardo Ramos no vocal, contrabaixo e direção musical; Leandro Casseb no vocal e guitarra; Guilherme Câmara na bateria; Billa Boy na percussão; Beto Costa no sax e Tina Mel nos vocais.

Tina Mel, uma das cantoras, retornou recentemente ao grupo, após ter ficado longe dos palcos por 8 anos. Como intérprete na banda Sayonara, ela conta que já vivenciou momentos marcantes e muito emocionantes na carreira.

“Um dos momentos mais marcantes foi nosso show em Manaus, no qual o povo cantou em massa a música ‘Quem Não Te Quer Sou Eu’. Eu não me aguentei e acabei soltando algumas lágrimas, porque a gente não esperava tanto, que eles fossem nos abraçar de uma maneira tão calorosa”, afirma a artista.

Tina acredita que a Sayonara não é apenas uma banda, mas sim um patrimônio do estado e que está inteiramente ligado com o povo paraense.

“A banda para mim é como se fosse um marco histórico, um patrimônio amazônico, porque construiu diversos romances com suas músicas, é uma coisa grandiosa. Quando penso nisso acabo me envolvendo e me emocionando sempre que eu canto”, declarou a cantora.

Um fã de carteirinha que acabou entrando para a banda. Essa é a história de Leandro Casseb, outro vocalista da banda que integra a Sayonara. Honrado por fazer parte da trajetória do grupo, ele conta que jamais imaginou que cantaria no grupo.

“Antes de entrar eu já era muito fã. Eu tocava em outras bandas e abria os shows da Sayonara e ficava para assistir ao show dos caras. Pra mim é uma honra máxima integrar a banda, lembro que no primeiro show eu nem acreditava que eu estava tocando. Era algo inalcançável e eu demorei muito tempo pra perder o nervosismo”, relembra o cantor

Ansioso para o show, o músico afirma que a apresentação no Theatro da Paz terá uma roupagem diferente e surpreenderá o público presente.

“Um dos diferenciais serão os arranjos das músicas. A gente está preparando um show do zero para esse evento e será um mix de sensações, uma experiência nova com os sucessos e resgatando algumas coisas dos discos antigos. Eu me sinto como se tivesse zerando a vida, como músico, como se estivesse lá no início da carreira, mas ao mesmo tempo, ansioso e preparado para fazer um grande show. Creio que vai ser um marco da banda e da carreira de cada músico em particular”, pontua o artista.

Os artistas prometem emocionar o público com um show preparado especialmente para o Theatro da Paz (Foto: Fred Barros)

Durante a longa trajetória artística, a banda produziu vários DVDs, mais de 20 discos, e claro, diversos hits que fazem todo mundo cantar e dançar nos shows. Mesmo após tanto tempo, as canções continuam encantando novas gerações, é o que afirma o cantor Ricardo Ramos.

“A Sayonara é conhecida por ter músicas românticas, mas também calientes, o que agrada bastante a nova geração. A gente vê o público mais jovem cantando as músicas: ‘Quem não te quer sou eu, ‘Desejos’ ‘Solidão’, então a Sayonara sempre teve esse lado de atingir todos os públicos. Hoje temos músicos mais jovens na banda, que interagem mais ainda com essa galera mais nova”, explica o cantor.

Admirador da banda há bastante tempo, Ricardo Ramos integra a Sayonara como cantor desde 2013. Ele atribui o grande sucesso da banda às letras das canções, que conseguem envolver o público em todos os shows.

“A magia da banda são as letras românticas, e que ao mesmo tempo tem uma linguagem acessível ao grande público, falam de coisas simples, mas que tocam no coração. A Sayonara sempre teve parceria com grandes letristas do Pará e até de fora do Estado. Então sempre tivemos letras bonitas que têm o romantismo na sua linguagem”.

Segundo o cantor, a expectativa para o show no Theatro da Paz é grande, uma vez que o público receberá um espetáculo com clássicos da banda e surpresas especiais.

“O show será a cereja do bolo dessa trajetória. A banda vai pra um lugar diferente, glamoroso, um Theatro que é um templo da música e da arte. A Sayonara promete um espetáculo maravilhoso, recheado com grandes sucessos e algumas surpresas”, conclui.

Os ingressos para assistir ao show “Sayonara in Concert” já estão sendo vendidos no site ticketfácil. O preço varia conforme o assento escolhido no Theatro da Paz.

Serviço:

Banda Sayonara In Concert

Data: 06 de março

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz