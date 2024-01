Palacete Pinho deve ser entregue restaurado até o fim deste mês, em Belém

Com a aproximação do aniversário de 407 anos de Belém no dia 12, a cidade será presenteada com a reforma do Palacete Pinho. A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, planeja finalizar as reformas no espaço até o fim de janeiro.

VEJA MAIS:

O Palacete Pinho, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), fica na rua Doutor Assis, no bairro da Cidade Velha. O prédio mantém as características arquitetônicas do período denominado Belle Èpoque, do Ciclo da Borracha. Ele possui três andares e foi ocupado pela família do comendador Antônio José de Pinho, responsável por sua construção no ano de 1897.

A administração do Palacete, que antes era de responsabilidade da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), passou para a Semec que planeja abrigar arte, cultura e educação no espaço. Em visita técnica, a secretaria Araceli Lemos reafirmou os planos para o futuro do lugar.

“O Palacete será uma grande escola de artes com espaço para música, teatro, dança, cinema e para as mais diversas e plurais manifestações artísticas, um conjunto de atividades que integra a política da gestão municipal de incentivo à cultura".

Espaço Esportivo

Além do palacete, o Espaço Esportivo Cultural Cabano Maestro Altino Pimenta, também passa a ser administrado pela Secretaria de Educação. Inaugurado em 1999, o espaço já está em processo de revitalização para poder receber o público.

A secretaria ainda reforça que “A população de Belém pode esperar dessa reforma um ginásio com novas adequações e mais acessibilidade, um espaço poliesportivo de promoção de esporte, cultura, lazer e cidadania”.