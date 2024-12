Roberto Carlos em Belém: Ainda tem ingresso para o show? Veja onde comprar

Na próxima segunda-feira (30), Roberto Carlos realiza em Belém o show da turnê "Eu Ofereço Flores 2024". A apresentação será no estádio do Mangueirão, com abertura dos portões às 18h e início do evento às 20h30.

A venda de ingressos para a apresentação o começa no dia 03 de dezembro, alguns setores esgotaram em poucas horas. Mas ainda é possível adquirir entradas para a apresentação.

As arquibancadas inferiores, cadeiras brancas e verdes estão esgotadas. No mapa, as cadeiras que ficam na mesma perspectiva do palco, são distribuídas em verde e branca, elas ficam atrás das mesas azul e amarela, tendo como referência a proximidade do palco.

Em compras online, as mesas azuis, que estão bem próximas ao palco, custam R$ 3.200 mais R$ 480 de taxa do site. Já as amarelas, que estão logo atrás, estão no valor de R$ 2.800, mais R$ 420 de taxa. Todas as mesas possuem quatro lugares.

As arquibancadas superiores custam R$ 200, mais taxa R$ 30. É possível comprar meia entrada para este setor.

Para não pagar as taxas onlines, é possível adquirir em locais físicos nas Lojas Chilli Beans, em shoppings de Belém e na loja Iphone Bel, localizada na avenida Dr. Moraes.

De acordo com a divulgação das produtoras que estão organizando o evento, as mesas amarelas estão 85% vendidas, as azuis, 97% vendidas e as arquibancadas superiores, estão 50% vendidas.

Os estacionamentos também podem ser adquiridos. No site Balada App, a entrada de carro custa R$ 400 + taxa e de moto, R$ 20 + taxa.

Apresentação aguardada

O show da turnê "Eu Ofereço Flores 2024" tem um repertório com sucessos icônicos da carreira do artista e canções do EP recém-lançado que leva o mesmo nome da turnê. A última apresentação do artista em Belém foi em 2018, em comemoração aos 77 anos de carreira.

Antes disso, ele já havia se apresentado na capital paraense em 1963, após o lançamento do disco "Splish Splash", que marcou o início de sua carreira de sucesso nacional.