Roberto Carlos embala histórias de amor em Belém; show será nesta segunda-feira (30)

Se a voz e as canções de Roberto Carlos embalam muitos momentos especiais, é claro que ele é responsável também por ser trilha sonora de grandes amores. O locutor Maurício Santos e a jornalista Jamilly Rodrigues têm boas histórias para contar que trazem o Rei como a ponte para o amor.

Há mais de 25 anos, Maurício recebeu a missão de comandar o programa 'Roberto Carlos em Detalhes', da Rádio Liberal, que está há 33 anos no ar. A nova rotina também chegou junto com um novo amor.

VEJA MAIS

“Nós nos conhecemos em 1998, quando entrei na rádio como estagiária, cursava jornalismo na UFPA. Logo depois eu fui contratada e comecei a trabalhar como produtora dos programas da FM, e dentre eles, estava o 'Roberto Carlos em Detalhes'. Foi onde nos conhecemos e nos apaixonamos. A gente já vive essa história há quase 28 anos”, conta Jamilly.

Diferente de Maurício, ela já tinha a sua vida embalada pelas músicas do Rei, e inclusive, tem canções muito especiais para a sua trajetória pessoal. Com essa oportunidade profissional, ela juntou essa conexão com Roberto Carlos para desenvolver o seu trabalho.

“Eu fazia toda a produção do programa, tinha contato com os ouvintes. Sempre no aniversário do Roberto Carlos, em 19 de abril, a gente fazia um programa especial, assim como no Dia dos Namorados e no fim do ano. Sempre nessas três datas anualmente era certo fazermos um programa especial, com muita participação do ouvinte. Na época eles mandavam cartas, não tinha esse contato tão digital, era bem mais próximo dos ouvintes, porque eles vinham na rádio, traziam as cartas, conheciam o estúdio, falavam com o auxiliar e mandavam oferecimentos, então tinha esse contato muito próximo. Eu me aproximava também das histórias desse público, quando eles pediam músicas eram as que marcaram as suas vidas, era muito especial fazer a produção desse programa”, relembra Jamilly.

Para Maurício, comandar o 'Roberto Carlos em Detalhes' foi a oportunidade de conhecer e admirar o acervo musical do Roberto Carlos: “Hoje eu já conheço bastante músicas, não sei se todas, mas as principais sim. Eu aprendi a gostar, na verdade. Não ouvia tanto, mas a partir do momento que eu comecei a apresentar o programa passei a ouvir mais e admirar mais as letras e o romantismo. Hoje eu gosto, e é por isso que estou há tanto tempo no programa”.

O locutor passou por muitos momentos ao longo da sua caminhada sob o comando do 'Roberto Carlos em Detalhes', com a evolução tecnológica e também com a mudança de locais da sede da Rádio Liberal. “O contato agora está muito simples, muito por conta do WhatsApp, então a gente se comunica muito por lá. No aplicativo, eles pedem músicas, mandam áudios e às vezes até contam histórias do que viveram. É bem bacana”, pontua.

Maurício Santos e Jamilly Rodrigues se conheceram nos estúdios da Rádio Liberal (Arquivo)

O locutor Maurício Santos e a jornalista Jamilly Rodrigues estão juntos há 28 anos. (Carmen Helena)

Com tanta conexão com Rei, fica difícil escolher uma música especial para o momento, Maurício Santos e Jamilly Rodrigues tem as suas preferidas. “Eu estava pensando nisso. Ao contrário dele, cresci ouvindo Roberto Carlos, meu pai gostava muito, as músicas eram repertório da vida dele, ele tinha fita K7 e LP. Como meu pai era da marinha mercante, ele viaja muito, e tinha a possibilidade de comprar. Eu tinha muito acesso a esse repertório do Roberto Carlos, por conta disso, eu gosto de muitas músicas. No nosso início de namoro não tem uma específica, mas antes de ser namorada, esposa e produtora, eu já era ouvinte, então eu pedia muito ‘Na paz do seu sorriso’, que eu gosto demais, ‘Além do Horizonte’, são musicas que remetem muitas coisas boas, não só falando de amor, mas de vida, família e união. Eu acho que o Roberto Carlos traz muito disso nas canções”, explica Jamilly.

“São várias músicas marcantes, dependendo do ano, da ocasião. Gosto de várias, tanto das antigas quanto das mais novas. É difícil até falar uma”, acrescenta Maurício Santos.

SHOW

Roberto Carlos se apresenta em Belém no dia 30 de dezembro. (Rogério Fidalgo / AgNews)

Nesta segunda-feira (30), Roberto Carlos se apresenta em Belém do Pará, no Estádio do Mangueirão, a partir das 18h. O show é da turnê “Eu Ofereço Flores 2024”, que marca uma série de celebração do artista: o lançamento do EP com o mesmo nome, a marca de 50 anos de exibição do “Especial Roberto Carlos” na TV Globo e os seus 60 anos de carreira.

A última apresentação do artista em Belém foi em 2018, em comemoração aos 77 anos de carreira.