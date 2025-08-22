Revelação do pagode, Gica se apresenta em Belém como convidada do projeto ‘Esse Que É o Papo’

A pagodeira Gica, nascida e criada na Rocinha, principal favela localizada na zona sul do Rio de Janeiro, retorna para mais um show em Belém. Considerada uma grande revelação do ritmo, a jovem é convidada para o “Esse Que É o Papo”, projeto do grupo paraense Papo em Off. O evento será no NaBêra, neste sábado, 23, a partir das 17h30.

“Foi uma honra muito grande estar em Belém, a energia é surreal, recebi um acolhimento muito grande, de uma galera quente mesmo, é bom pra caramba. Agora estou indo com repertório e show novos, com umas dancinhas durante a apresentação. Estou ansiosa para apresentar esse show para a galera de Belém, trocar essa energia com o público. Espero que a galera curta muito, meu sonho é sempre poder voltar para Belém mais e mais vezes”, diz a artista.

Desde 2022, Gica explodiu na cena musical com seu estilo irreverente e apresentações em formato de roda de samba, além de ter se tornado a escolhida para embalar festas de jogadores e celebridades.

“Eu gravei o ‘Pagode da Gica’ quando estava com 18 anos, foi meu primeiro audiovisual e, graças a Deus, pude levá-lo para vários estados do Brasil, Europa e Estados Unidos. Sempre toquei e cantei, mas no início eu trabalhava tocando percussão na noite, em rodas de samba. O canto entrou para mim de uma forma nova e inusitada, foi bacana pra caramba poder explorar esse meu lado. Estou há três anos no mercado e tenho uma trajetória que, por mais que seja de pouco tempo, me inspira a sempre buscar coisas maiores e alcançar voos altos. Espero sempre estar fazendo o que amo e gosto”, avalia.

Nesta semana, Gica lançou a música e o clipe de “Superação”, com a participação especial de Xande de Pilares. A letra, escrita por Gabriel Lima, Junior Garça e Guga Nandes, surgiu a partir de uma história da própria cantora e apresenta emoção e uma mensagem poderosa de força e recomeço.

“A música fala sobre mim. Não tive uma infância muito fácil, de muita sorte, mas sempre tive o amor e o carinho da minha família, que sempre acreditou no meu sonho. Hoje em dia, poder dar uma vida melhor para eles é a realização de um sonho para mim. E lançar essa música com o Xande é outro sonho realizado, de tantos outros. Ele é uma pessoa com quem sempre sonhei em gravar, além de ser um cara referência no samba e no pagode há um tempão. Ele acabou de ganhar um Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode com o projeto ‘Xande Canta Caetano’, então é claro que é uma referência para mim, sempre foi.

Essa parceria tinha que ser com o Xande, por ele ter esse histórico de gostar de cantar músicas de alto astral. Contar um pouco da minha história com ele junto nessa canção é uma honra gigantesca. Eu ainda nem consigo acreditar que isso realmente aconteceu. Espero que a galera curta, que o público goste”, explica a artista.

Certamente, Gica é uma das vozes femininas de referência no pagode nacional. Poucas mulheres conseguem se destacar em uma cena dominada por homens. “É muito bom saber que eu sou uma das referências, principalmente sendo tão nova, tenho 22 anos. É uma responsabilidade muito grande, mas tem sido legal a luta e a correria. Tudo isso faz parte de um sonho, é uma luta árdua. Tem sido interessante me esforçar e batalhar para conquistar o meu espaço na cena”, pontua a pagodeira.

Agende-se

Data: sábado, 23

Hora: 17h30

Local: NaBêra (R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha)