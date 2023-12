Por Siempre RBD: Especial sobre a banda é lançado e pode ser assistido gratuitamente; confira

Os fãs do RBD ganharam um presente de Natal do quinteto na última segunda-feira (25). O grupo mexicano disponibilizou o especial “Por Siempre RBD“ com alguns trechos do show realizado no México, além de momentos exclusivos dos bastidores da turnê que reuniu o elenco 17 anos após o fim da novela mexicana.

Além das cenas da apresentação no país de origem, o especial também exibe o show de encerramento da turnê, realizado no estádio Azteca. O programa tão esperado pelos fãs do grupo reúne trechos inéditos de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez nos intervalos entre um show e outro.

Como assistir ao "Por Siempre RBD"?

O especial com duração de 1h42min está disponível na plataforma de streaming "Vix", do canal Televisa. Para assistir é preciso apenas acessar o site, pesquisar por "Por Siempre RBD" e clicar em "ver agora". Não é preciso realizar login ou criar cadastro no Vix para ter acesso ao conteúdo exclusivo.

Soy Rebelde Tour

A turnê dos mexicanos marca o reencontro de cinco dos seis integrantes desde que o grupo encerrou os shows, ao final de 2008. Entre o período de 25 de agosto de 2023 a 21 de dezembro de 2023, o RBD realizou 54 shows em estádios ao redor das Américas e entrou para a lista de maiores bilheterias de todos os tempos, sendo a maior realizada por um artista latino.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)