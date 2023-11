Tragédia marca show do RBD no Brasil em 2006; relembre o caso

Com recente passagem pelo Brasil em turnê, a banda RBD já viveu uma tragédia no país. Em 4 de fevereiro de 2006, um show da banda com sessão de autógrafos deixou três mortos e mais de 40 feridos.

A estimativa de público para a apresentação do RBD era de 3 mil pessoas, mas a quantidade ultrapassou o triplo do esperado: mais de 10 mil fãs compareceram. Anahi, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chaves e Dulce Maria - integrantes do grupo - foram marcados pelo ocorrido.

Devido à superlotação do show, que acontecia no estacionamento de um supermercado em um shopping de São Paulo, houve tumulto no local. Conforme os organizadores do evento e a gravadora da banda, a confusão foi causada pela euforia dos fãs.

Parada cardiorrespiratória foi a causa da morte de Jenifer Xavier, de 11 anos, Fernanda Pessoa, de 13 anos, e Cláudia Cristina Oliveira, de 38 anos. Anahi disse em entrevista na época que estavam impressionados e tristes com a situação. “Estamos tristes pelo que aconteceu. Iríamos cantar quatro canções, terminamos de cantar a primeira e quando estávamos cantando a segunda, nos tiraram de lá”, falou Christopher.

Neste ano, o grupo voltou ao Brasil com a Soy Rebelde Tour após 15 anos de hiato. O RBD esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro com mais de 450 mil ingressos vendidos.

O time original não estava completo, já que Alfonso não participou por estar envolvido em outros projetos. Apesar disso, Anahi, Maite, Christian, Christopher e Dulce celebraram a turnê com muito entusiamo e carinho dos fãs.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)