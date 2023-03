Ex-RBD Alfonso Herrera revela trauma por morte de fãs em show no Brasil

O ator mexicano Alfonso Herrera, de 39 anos, ex-integrante do grupo musical RBD, revelou que tem trauma de um fato que ficou marcado em sua carreira de forma trágica. Em um dos shows do grupo feito no Brasil, em 2006, três fãs brasileiros morreram e dezenas ficaram feridos após serem pisoteados durante uma sessão de autógrafos, em São Paulo. Sem estrutura para receber as milhares de pessoas que estavam no local, uma cerca acabou sendo danificada e, no desespero, várias pessoas foram pisoteadas.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, o artista relatou que, desde então, não consegue mais estar em locais superlotados. "Até hoje sinto um pouco de medo quando vou a um lugar onde há muita gente. Nos apoiávamos porque não tivemos apoio psicológico para lidar com essa situação. Foi muito duro", disse.

"Anos depois, voltamos ao Brasil, conhecemos os familiares e o pai de uma das meninas que perderam a vida. Este evento me marcou de uma maneira muito profunda e, por mais que tente dar a volta por cima, ele está lá", complementou Herrera.

Retorno do RBD sem a presença de Alfonso Herrera

Alfonso Herrera, o Poncho, é o único que não participará dos reencontros do RBD com os palcos após 16 anos.”Dinheiro não é tudo e geralmente não motiva minhas decisões [...] Sou grato pelo que tive, pelo que tenho e pelo que está por vir. Sempre desejarei o melhor para qualquer projeto que venha de Rebelde”, disse o ator. As informações são do Metrópole.

Intitulada de “Soy Rebelde Tour”, a turnê do grupo com Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni passará por cidades do Brasil, México e EUA. Os fãs brasileiros contam com um total de oito shows agendados para novembro de 2023, que ocorrerão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)