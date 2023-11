RBD homenageia Marília Mendonça em último show no Brasil

O RBD emocionou os fãs durante o último show da turnê no Brasil. Na apresentação em São Paulo, a banda exibiu um vídeo em homenagem à cantora Marília Mendonça. Nas imagens projetadas no telão, os mexicanos mostraram vários prints de postagens da artista mencionando o grupo, além de registros dela ao longo da carreira.

O vídeo, narrado pela cantora Dulce María, foi exibido antes do seu solo "No Pares". A mexicana dedicou a canção à brasileira, a quem chamou de amiga. "Hoje você está aqui com todos nós, porque o amor é muito mais forte que a morte. Te amamos e te recordamos. Obrigada, Marilia", iniciou.

Em seguida, a cantora fez um discurso emocionante e citou Léo, o filho de três anos, fruto do relacionamento da sertaneja com Murilo Huff. "Artistas como você atravessam a eternidade. Você deixou o Léo, ou melhor, um Leão, que vai lutar pelos seus sonhos e, quando não puder mais, estaremos aqui para dizer a ele: 'No Pares'", disse.

Ao longo da projeção, trechos da música "Amigos con Derechos" foram exibidas em meio às imagens de Marília. A canção foi gravada por Dulce e pela sertaneja em 2021, marcando a carreira da artista brasileira, fã declarada do RBD, por ser sua primeira parceria em espanhol.

Dulce finalizou a homenagem apontando para o céu e puxou um coro com o nome da artista, sendo imediatamente acompanhada pelo público que lotou o estádio Allianz Parque.

"Sei que ela também foi amiga de muitos vocês, com suas músicas, e ela tocou meu coração. Há pessoas que transcendem a morte", falou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)