Anahí não se apresentará em show do RBD neste sábado (18), em São Paulo

A Live Nation informou que Anahí não irá se apresentar no show do grupo RBD neste sábado (18), no Allianz Parque, em São Paulo. A cantora tem orientações médicas.

Ao longo de toda sexta-feira (17), Anahí sentir fortes dores no corpo. Na apresentação de ontem, ela precisou deixar o palco aos prantos.

Após atendimento médico, Anahí foi diagnosticada com uma infecção renal grave.

VEJA MAIS

“Estou com o coração partido por não poder me apresentar esta noite. Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas infelizmente os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês”, escreveu a cantora no seu perfil no Instagram.

O show de hoje está confirmado com Dulce María, Maite Perroni, Christopher e Christian.