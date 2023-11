RBD em São Paulo: Dulce Maria e Anahí não estão bem de saúde

Com febre, tosse e dores nas costas, Dulce María, de 37 anos, compartilhou com os fãs nesta quinta-feira (16), como está a sua saúde. Os sintomas apareceram na última segunda-feira (13), porém agora a cantora revelou que está até sem voz. Está é a segunda semana que o RBD está no Brasil, nesta quinta-feira (16), eles se apresentam à noite para mais um show, desta vez, no Allianz Parque.

Dulce María também publicou através dos Stories, uma foto com um inalador e afirmou que segue com os sintomas. De acordo com exames, ela teve atendimento médico e foi diagnosticada com uma gripe viral, que progrediu para uma bronquite, por isso ela está com problemas em sua voz: "Queridos amigos, como vocês sabem desde segunda-feira que não estou bem, estou com febre e muita tosse e dores nas costas, e neste momento estou rouca".

"Estou tomando remédio desde terça-feira [14] o médico diz que é um vírus (não é covid, não é gripe). Comecei com uma gripe viral que progrediu e virou bronquite, por isso quase não tenho voz", explicou.

"Nada me deixa mais desamparada, porque gostaria de estar a cem para poder dar-lhes o melhor juntamente com os meus colegas depois de tanto tempo à espera por este momento. Eu queria mantê-los informados para que saibam como está a situação", lamentou a cantora.

Mesmo não estando bem, a cantora prometeu que estará no palco ao lado dos outros quatro integrantes da banda: "Estaremos lá com vocês esta noite dando o melhor que meu corpo puder permitir. Obrigado por entenderem se eu não puder chegar aos 100%".

Além de Dulce María, Anahí revelou através dos Stories que também não está bem. A cantora amanheceu nesta quinta-feira (16), com 38,6º de febre, além de muita 'dor em seus ossos' e postou uma foto com um termômetro: "Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez".

Ela aproveitou para fazer um comunicado para os fãs: "Meu Querido Brasil, ainda não sabemos o que temos. Os médicos já estão aqui e vamos fazer exames. Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem."