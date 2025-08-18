Ministério católico Sal e Luz celebra 25 anos de evangelização em show com participações de artistas

O ministério católico Sal & Luz celebra 25 anos de carreira na música católica paraense. O momento vai contar com participações especiais de artistas locais, entre eles, Renato Rosas e Letícia Moura, da Banda Virtudão. A apresentação será no teatro Margarida Schivasappa, em Belém, no dia 23 de agosto.

O show faz parte da primeira sequência de comemorações que o grupo católico fará em 2025. Coordenado por Antônia Costa, a celebração quer brindar esse momento de fé. "Para este ano especial, vamos realizar esse sonho no Teatro Margarida Schivasappa, além disso, vem por aí a 25º Acolhida para Nossa Senhora de Nazaré em frente a Catedral da Sé e desde já contamos com a presença do povo de Deus para recebermos nossa Nazinha", disse.

Dividido em seis blocos, o show contará com a participação especial de ex-cantores e músicos que ajudaram a construir a identidade da banda. "Nesse show, vamos prestar homenagens a pessoas queridas que fazem parte da nossa história e que não vão passar despercebidas nesse espetáculo", informou Antônia Costa.

Com um repertório nostálgico, o show promete relembrar a trajetória do ministério nesses 25 anos, com canções que marcaram as diversas formações até a atual frente da banda comandada por Tyson Santos, Ninna Corrêa e Thiago Maia. "Montamos o roteiro, com a ideia de fazer uma viagem no tempo, relembrando fases que marcaram o grupo, desde a primeira até a última formação. Esperamos que o público se encante", ressaltou Thiago.

O Ministério Sal & Luz foi formado em 2000, no Colégio do Carmo, em Belém, em decorrência do Círio de Nazaré, com o propósito de animar a Acolhida da Imagem de Nossa Senhora e dos romeiros na tradicional noite da Trasladação, em frente à Catedral da Sé — uma participação que, 25 anos depois, ainda integra a agenda do grupo.

Desde então, o grupo cresceu e se consolidou tanto musical quanto espiritualmente, assumindo um papel ativo na vida da Igreja, especialmente na Catedral Metropolitana de Belém, onde integra o Setor Missionário Nossa Senhora do Carmo.

Atualmente, o Sal & Luz tem presença marcante em eventos da Arquidiocese de Belém, como o XVII Congresso Eucarístico Nacional, as procissões da Semana Santa, Corpus Christi, e nas romarias do Círio de Nazaré. Além de participar de manifestações culturais, como a Feira do Círio promovida pelo SEBRAE; e festividades de diversas paróquias da capital paraense, com destaque para a Paróquia Nossa Senhora da Graça (Catedral da Sé) , onde é engajado.

Os ingressos para o show especial de 25 anos do ministério católico Sal & Luz custam entre R$30 e R$50,00. Para adquirir basta fazer o pix para saleluzpaeventos@gmail.com, enviar o comprovante para o contato (91) 98530-1721 e ir aos pontos de retirada dos ingressos, que são Mãe e Filha artigos religiosos (Avenida Nazaré, 1058), Casa Círio (R. Dr. Malcher, 318 - Cidade Velha) e Lojinha da Catedral (Secretaria da Catedral).

Agende-se

Data: sábado, 23

Hora: 19h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos,

Informações: 91 9 8530-1721 e @ministeriosaleluzofc