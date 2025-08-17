Papa Leão XIV celebra missa para moradores de rua e refugiados e os convida para almoço

O papa Leão XIV passou o último domingo de suas férias de verão com dezenas de refugiados, pessoas em situação de rua, imigrantes e voluntários da igreja que os ajudam. Ele celebrou uma missa especial para o grupo e os convidou para um almoço no palacete de verão do Vaticano, à beira do lago, com cardápio de lasanha e vitela assada.

A missa aconteceu no santuário de Santa Maria de Albano, próximo à residência papal de Castel Gandolfo, onde o pontífice passa suas férias. A missa contou com a presença de cerca de 110 pessoas atendidas pela Caritas, uma instituição de caridade da igreja local, e pelos voluntários que administram os abrigos, clínicas e escritórios de serviço social da diocese.

Na homilia, o papa destacou o "fogo da caridade" que reuniu a todos. "Encorajo vocês a não distinguir entre quem ajuda e quem é ajudado, entre quem parece doar e quem parece receber, entre quem se mostra pobre e quem acredita ter algo a oferecer em tempo, habilidades ou auxílio", disse. Para ele, na igreja todos são pobres e preciosos, compartilhando a mesma dignidade.

Mais tarde, o papa participou do almoço com os convidados. Entre eles estavam a refugiada peruana Rosabal León, recém-chegada à Itália com o marido e dois filhos, e Gabriella Oliveiro, uma romana de 85 anos que vive sozinha, segundo os organizadores.

O menu servido incluiu lasanha, berinjela à parmegiana, vitela assada, salada de frutas e doces criados em homenagem ao papa, chamados "Dolce Leone".

Ao lado de duas longas mesas sob a varanda, o bispo de Albano, Vincenzo Viva, saudou o papa e os convidados, ressaltando que "partilhar o pão juntos segue o ensinamento de Cristo". Ele acrescentou que a igreja de hoje deve estar "ao lado dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, dos jovens e daqueles feridos pelas circunstâncias da vida e da história".

O encontro aconteceu no Borgo Laudato Si, centro educacional ambiental do Vaticano situado nos jardins da vila papal em Castel Gandolfo. O nome do centro é uma homenagem à encíclica ambiental histórica do Papa Francisco, de 2015, Laudato Si (Louvado Seja).

Leão XIV, nascido Robert Prevost, dedicou grande parte da vida adulta aos pobres no Peru, primeiro como missionário agostiniano e depois como bispo. Ex-paroquianos e colaboradores lembram que ele reforçou fortemente o trabalho de volintários locais, abrindo refeitórios e abrigos e mobilizando recursos para construir usinas de oxigênio durante a pandemia.