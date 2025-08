Dom Julio Endi Akamine defende participação ativa da Igreja na Cop 30: ‘ajudar pessoas’

O novo arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, destacou a importância da participação da Igreja Católica na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em 2025. Segundo ele, o evento precisa ir além das discussões institucionais e envolver diretamente os moradores e comunidades locais da região amazônica.

“Pretendemos também fazer com que a Cop não seja só um evento entre os grandes dirigentes, mas que possa também ajudar as pessoas, os cidadãos, a debaterem e a refletirem sobre as mudanças climáticas. Principalmente, mudar os hábitos pessoais”, afirmou o arcebispo.

Dom Julio Endi Akamine ressaltou que a Igreja já está envolvida com o tema das mudanças climáticas por meio da atuação do Vaticano e das dioceses amazônicas. Ele explicou que a expectativa é de que as igrejas locais contribuam ativamente com o debate e com ações concretas de conscientização.

“A participação da Igreja se dá em alto nível, porque de fato a Santa Sé participa como membro da Cop. Mas, além disso, as dioceses, as igrejas particulares aqui da Amazônia estão diretamente envolvidas na realização da conferência”, disse.

Com o tema central da COP30 voltado para o enfrentamento das mudanças climáticas, Dom Julio reforçou que a missão da Igreja será estimular o diálogo, a escuta e a responsabilidade ambiental, especialmente por estar no “coração da Amazônia”.