Fé e preparativos marcam contagem regressiva para o Círio de Nazaré 2025

Faltando dois meses para o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, os fiéis e a Arquidiocese de Belém já estão na expectativa para as homenagens à padroeira dos paraenses. Devoto fervoroso de Nossa Senhora de Nazaré, o autônomo Nelson Dantas Martins, de 50 anos, vive a contagem regressiva para o Círio com emoção e fé renovada. Todos os dias, ele passa em frente à Basílica Santuário para fazer o sinal da cruz e pedir proteção divina. Essa cena se repetiu na manhã desta sexta-feira (8). “A gente anda na rua, no meio do trânsito, então isso é importante para a gente”, afirmou.

Para ele, a preparação para o Círio envolve também o trabalho. “Para nós, que somos ambulantes, é um dia que é especial para a gente trabalhar. É uma renda maior. Mas sempre tem o almoço com a família, todo domingo do Círio está todo mundo junto”, contou. Mas, no ano passado, e para pagar uma promessa, Nelson deixou o trabalho de lado no domingo para participar da procissão. “Eu estava meio adoentado. Aí eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré: acompanhar o Círio do começo, da Sé (Catedral Metropolitana de Belém) até a Basílica. E eu paguei e concluí a procissão”, afirmou.

Nelson contou que a devoção vem de família. “A minha família realmente é devota de Nossa Senhora de Nazaré. Meu pai, quando era vivo, sempre dava o almoço do Círio, todo ano”, lembrou. Sobre o significado da santa em sua vida, Nelson é direto: “Para nós, que somos devotos, Nossa Senhora de Nazaré é tudo. Para nós, paraenses, ela é tudo”. Ele também falou sobre graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. “Graças a Deus, o que a gente pede, a gente consegue. Tendo fé, a gente consegue. A gente sempre pede saúde - para nós, para a família. Esse Círio vai ser especial. Afinal de contas, é mais um Círio com vida e com saúde”, completou.

Arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine: "Estou vivendo esse tempo como tempo de oração. Também estou me preparando fisicamente para o Círio" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Primeiro Círio de Dom Julio como arcebispo de Belém

O Círio deste ano também será especial para o novo arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine. Será o primeiro Círio dele à frente da Arquidiocese. Para Dom Julio, esse é um tempo de oração e de renovação interior. “Estou vivendo esse tempo como tempo de oração. Acho que é importante a gente se preparar com a oração. Também estou me preparando fisicamente, porque eu sei que é exigente. Então, também fisicamente a gente se prepara para o Círio de Nazaré”, afirmou.

Mesmo ainda conhecendo de perto o povo paraense, o arcebispo já se sente profundamente tocado pela grande devoção dos fiéis à Nossa Senhora de Nazaré. “A grande devoção a Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma. Não tem como a gente não amar Nossa Senhora. Por que? Porque Deus ama Nossa Senhora. É só ler a Escritura, só ler o Evangelho: nós vamos ver que o anjo, quando chega diante de Nossa Senhora para anunciar que ela vai ser a mãe do Salvador, ele como que exclama, dizendo: ‘Ave, cheia de graça’. O anjo reconhece que Nossa Senhora é a obra-prima da graça de Deus. Tudo nela é graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus indica exatamente, revela quanto Deus ama Maria”, destacou.

Para Dom Julio, amar Nossa Senhora é reconhecer esse grande amor de Deus: “Ela nos deu o autor de toda graça, que é Jesus Cristo. Deus poderia ter vindo ao nosso encontro de muitas maneiras - nas nuvens do céu, num carro de fogo, numa sarça ardente, como já aconteceu nas Escrituras. Mas Ele quis nascer de mulher. Não sou eu que vou dizer para Deus como Ele tem que vir. A única coisa que posso fazer é reconhecer e aceitar. E, por isso, a gente ama Nossa Senhora”, afirmou.

O arcebispo reforçou que o Círio é a expressão desse amor pela mãe de Deus, dessa aceitação do plano redentor de Deus. Ele deixou uma mensagem direta aos fiéis nesse tempo de expectativa: “Preparem-se bem para o Círio. Tem vários grupos que se preparam através de novena, de encontros nas casas, de oração em família. O Círio de Nazaré não pode ser uma festa folclórica, uma festa externa simplesmente. Lógico que tem manifestação externa, sem problema nenhum, mas é importante que a gente prepare o coração”, disse. “E como é que faz isso? É através da oração, do encontro com as famílias, dos grupos que se reúnem para rezar, fazer a novena, rezar o terço, fazer a meditação da Palavra de Deus. Incentivo que se preparem dessa maneira. Assim, o Círio de Nazaré não vai ser só uma manifestação bonita exteriormente, mas frutuosa interiormente para as pessoas”, afirmou.

Na quarta-feira (6), o Papa Leão XIV acolheu o pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira Corrêa ao governo da Arquidiocese, conforme previsto no Código de Direito Canônico por motivos de idade (75 anos). Com isso, Dom Julio Endi Akamine imediatamente tornou-se o 11º Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará, "assumindo a missão de conduzir o povo de Deus com fé, coragem e comunhão com o Santo Padre", informou a Arquidiocese de Belém.

Segurança no Círio

A Polícia Militar do Pará recebeu, na quinta-feira (7), representantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para alinhar o planejamento das ações de segurança do Círio 2025. A visita institucional ao Comando-Geral da corporação, em Belém, reforça a parceria entre as instituições na preparação da maior manifestação religiosa da região amazônica.

O comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, destacou o compromisso do Governo do Estado, por meio da corporação, em garantir um evento seguro e organizado. “A segurança é essencial para o Círio. Temos um Estado que se coloca à disposição para que a população possa viver sua fé de forma tranquila. A Polícia Militar tem atuado de forma estratégica, com planejamento antecipado, e estamos prontos para apoiar, como sempre, esse momento tão especial para os paraenses. O Círio é uma construção coletiva, e a PM abre as portas, como todos os anos e em 2025, não será diferente”, afirmou.

Durante o encontro, os representantes da Diretoria da Festa de Nazaré ressaltaram que o planejamento da edição de 2025 está em andamento desde o ano passado, com reuniões periódicas junto aos órgãos parceiros, garantindo uma estrutura alinhada para as procissões e atividades religiosas. “Nosso compromisso é garantir que a população se sinta segura para viver sua fé. Todas as instituições têm sido parceiras, e a Polícia Militar, mais uma vez, demonstra total apoio à realização do Círio. Estamos sendo recebidos da melhor forma e confiantes de que teremos mais uma edição marcada pela paz e organização”, declarou Antônio Souza, coordenador do Círio 2025.