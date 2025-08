Dom Alberto Taveira continuará auxiliando a arquidiocese de Belém na organização do Círio 2025

Dom Alberto Taveira seguirá colaborando na preparação do Círio de Nazaré 2025. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (6) por Dom Julio Endi Akamine, que assumiu como o 11º Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará. Segundo ele, Dom Alberto já vinha acompanhando todos os preparativos e continuará à frente da organização do evento.

Após renúncia do pastoreio da Arquidiocese de Belém devido à idade, Dom Alberto Taveira se tornou Arcebispo Emérito. Conforme Dom Julio Endi Akamine, a transição na condução da Arquidiocese não irá interferir na organização da festividade mariana.

“Com relação ao Círio de Nazaré, estou numa situação bastante tranquila no sentido de que Dom Alberto já vinha preparando, já vinha acompanhando todos os preparativos, e ele vai continuar à frente”, afirmou Dom Julio.

Dom Julio Endi Akamine, novo Arcebispo Metropolitano de Belém. (Foto: Adriano Nascimento / O Liberal)

Ele também ressaltou que estará ao lado do arcebispo emérito durante o processo, o que será importante para sua própria aprendizagem e integração com a cultura e religiosidade paraense. “Lógico, eu vou estar junto. Aproveito também para aprender, para que de fato no próximo [Círio], a gente possa estar à frente”, disse.

A continuidade de Dom Alberto na coordenação é vista como uma forma de garantir estabilidade à condução da festividade, especialmente em um momento de transição pastoral. O Círio 2025 terá importância ainda mais simbólica, pois será o primeiro sob o pastoreio de Dom Julio Endi Akamine em Belém, ao mesmo tempo em que traz o legado de quem esteve à frente da Arquidiocese por vários anos.