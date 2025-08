Carros de promessas do Círio 2025 passam por reparos e devem ficar prontos em até 45 dias

Começou nesta segunda-feira (4) a manutenção dos 14 carros de promessas que integrarão o Círio de Nazaré 2025, em Belém. Nesta terça-feira (5), o diretor de procissões da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Mário Tuma, esteve no galpão da Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, para acompanhar o andamento dos reparos, que incluem revisão estrutural, ajustes de pneus, retoques de pintura e inspeção geral das peças. A previsão é que o serviço seja concluído em até 45 dias, a tempo da procissão marcada para 12 de outubro.

Segundo Tuma, a manutenção dos carros faz parte do cronograma anual de preparação para o Círio. O trabalho começa por esses veículos, nos quais são depositados os ex-votos (objetos que representam graças alcançadas). Após essa etapa, será a vez da Berlinda — veículo que transporta a Imagem Peregrina durante as procissões.

“Nós procuramos manter a beleza e a estrutura dos carros, para que saiam lindos e seguros para o Círio”, afirma. Ele explica que cada carro passa por vistoria individual para definir quais peças precisam de substituição ou reforço.

“O coordenador [Antonio Sousa] faz questão de que tudo esteja perfeito, porque nossa preocupação principal é a segurança das crianças que participam nas barcas e nos carros”, reforça.

Reparos e novidades

Responsável pelos reparos há 22 anos, o restaurador Everaldo Farias detalha que o trabalho começa pela fabricação de peças e ajustes no sistema de suspensão dos veículos. Ele destaca que alguns carros exigem atenção extra, como o Carro da Sagrada Família, que terá o altar substituído e laterais reforçadas com chapa metálica, e a Barca com Remos, que receberá pintura completa em branco antes da aplicação dos detalhes.

“Temos também a novidade deste ano, que é a modificação dos cambões, para melhorar a resistência nas procissões”, explica Everaldo. “Além disso, o Carro do Cesto de Promessas vai passar por um processo de lixamento e reforço na parte de baixo para aumentar a durabilidade”, acrescenta.

Segurança e devoção

A manutenção inclui, ainda, revisão e substituição dos pneus, serviço que, segundo Everaldo, se repete a cada edição do Círio. “Ano passado já tivemos de trocar pneus que estouraram, e este ano vamos fazer novamente”, diz o restaurador. Para ele, o trabalho é mais do que uma obrigação profissional: é um ato de fé. “É uma satisfação muito grande. Eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora. É com amor e dedicação para que não tenha problema nenhum durante as procissões”, resume.

Tuma também reforça a importância do vínculo espiritual que move a equipe durante a preparação. “O que a gente percebe é que, mesmo sendo os mesmos carros todos os anos, a fé se renova. Cada procissão tem uma emoção diferente, e a responsabilidade de cuidar desses símbolos aumenta a cada edição”, conclui o diretor.

Berlinda será a próxima etapa

Após a conclusão dos reparos nos carros de promessas, previstos para o início de setembro, será iniciada a manutenção da Berlinda. O veículo, esculpido em cedro vermelho e utilizado desde 1964, costuma exigir poucos reparos estruturais e deve passar apenas por ajustes pontuais e limpeza.