Defesa Civil de Belém forma novos voluntários para atuar no Círio de Nazaré

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, iniciou nesta terça-feira (5) mais um ciclo de formação de voluntários para atuação no Círio de Nazaré, considerada a maior procissão religiosa do mundo. As capacitações seguem até o dia 21 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, na Aldeia Amazônica.

De acordo com a coordenadora operacional da Defesa Civil, Michele Teixeira, a meta é capacitar cerca de 500 pessoas somente neste mês. As aulas, com duração de duas horas, são ministradas por agentes da própria instituição e abordam temas como primeiros socorros, com foco no atendimento a romeiros que possam passar mal durante a procissão.

Essa é a segunda formação promovida este ano pela Prefeitura. A primeira, realizada em junho, qualificou mais de 200 voluntários, que já estão aptos a atuar em grandes eventos. Uma nova turma será aberta em setembro, com o objetivo de alcançar a marca de 1.800 voluntários preparados para prestar apoio nas principais romarias do Círio: a Fluvial, a Transladação, o Círio de Nazaré e o Círio das Crianças.

Segundo o diretor operacional da Defesa Civil de​ Belém, Pereira, o envolvimento da população é essencial para o êxito da iniciativa. “A comunidade é parte fundamental da Defesa Civil. Eles vêm buscar conhecimento para atuar de forma eficiente, especialmente em eventos grandiosos como o Círio”, afirma. O diretor também destaca a diversidade dos participantes, que incluem médicos, psicólogos, advogados, professores, estudantes e outros perfis profissionais, todos movidos pelo propósito comum de ajudar o próximo.

Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o voluntário Diego Neto, de 31 anos, morador do bairro Águas Lindas, participa há cinco anos da ação. “Atuo nos primeiros socorros como forma de cumprir uma promessa. É muito gratificante ser voluntário e poder ajudar o próximo”, conta. Presente no primeiro dia de curso, Diego valoriza o conteúdo oferecido. “Esse conhecimento não serve apenas para grandes eventos, mas também para o dia a dia, até mesmo dentro da nossa própria casa”.

Já Francilene Alves, de 40 anos, moradora da Marambaia e atuante na área judiciária, participa pela primeira vez como voluntária em um evento de grande porte. Para ela, a capacitação vai além da preparação técnica. “A participação da comunidade é importante para nossa conscientização como cidadãos. Ajudar o próximo nos torna pessoas melhores”, afirma.

A coordenadora Michele Teixeira explica que os cursos também estão sendo oferecidos em universidades, escolas técnicas e empresas, com o objetivo de alcançar ainda mais pessoas e fomentar uma cultura de solidariedade e preparação.

Serviço:

As inscrições para as turmas de agosto seguem abertas. Pessoas com mais de 18 anos podem participar. Basta preencher o formulário online disponível no site da Defesa Civil de Belém e comparecer ao curso na data escolhida.