Festival traz shows gratuitos neste final de semana para Belém

Mariza Black, Banda Reggaetown, Elvis da Amazônia, Baile DBL, Nosso Tom, Fruto Sensual e outros artistas regionais vão se apresentar de forma gratuita neste fim de semana. Nos dias 30 e 31 de agosto, Belém receberá o Festival “Bosque Celebra” com uma programação gratuita que unirá música, gastronomia e diversão para toda a família. No estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, o espaço vai proporcionar entretenimento para toda a família.

“É sempre bom estar em um evento que contemple todas as faixas etárias. Às vezes é difícil para um pai, mãe ou um adulto responsável deixar a criança em casa e se divertir, mas com essa possibilidade fica mais fácil colocar toda família para sambar. Adoro cantar para os pequenos e adultos”, disse Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

A programação inclui apresentações infantis pela manhã e shows de destaque da cena musical paraense ao longo do dia, com gêneros como pagode e brega.

Espaço também terá opções gastronômicas variadas

O festival contará ainda com uma área de imersão gastronômica, com estações de café, vinhos e bar. Entre as opções de comidas estão sorvetes, antepastos, hambúrgueres, pizzas, salgados e outras variedades.

Para a criançada, haverá apresentações infantis como Baleiros Badalados, Duo Ere e a Banda Turma Fantástica, que levarão música, contação de histórias e atividades interativas.

Segundo a organização, o evento também celebra os 10 anos do Bosque Grão-Pará. “Preparamos uma programação especial para agradecer nossos clientes, lojistas, colaboradores e parceiros. Será um encontro de alegria, onde a música, famílias e boa gastronomia se unem para festejar”, informaram os organizadores.

Agende-se

Data: 30 e 31 de agosto

30 e 31 de agosto Hora: 9h às 21h

9h às 21h Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará — avenida Centenário, nº 1052

Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará — avenida Centenário, nº 1052 Entrada: Gratuita