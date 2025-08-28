VÍDEO: Criança de 5 anos viraliza ao participar de festival de música eletrônica

A música não tem idade e a pequena Luna, de 5 anos, é a prova viva disso. Um vídeo dela sendo flagrada dançando e curtindo animadamente em um festival de música eletrônica em Pernambuco, rapidamente viralizou nas redes sociais. O momento, compartilhado por diversos perfis no Instagram e TikTok, já soma milhões de visualizações e vem chamando atenção de internautas ao redor do Brasil.

Veja o vídeo:

Essa foi a segunda vez que a pequena participou de um festival. Fã de música eletrônica, Luna escuta o estilo musical com o pai e a família se preparou para realizar o sonho da criança de assistir os shows de seus DJ's favoritos. A pequena foi acompanhada de seus pais, padrinhos e tia durante todo o evento, aparece com protetores de ouvido, dançando no ritmo das batidas eletrônicas com uma naturalidade que impressiona.

"O padrinho dela foi essencial nesse processo: ele nos apresentou à música eletrônica, fez com que todos gostássemos e também organizou tudo para que ela pudesse ir à rave, conversando com os organizadores. Tivemos todo o cuidado para que fosse seguro", disse o pai de Luna em uma entrevista a um portal de notícias.

