Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias
Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia
Na noite desta terça-feira, 26, 28 categorias de artistas foram contempladas no Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025. A premiação que ocorreu no Theatro da Paz celebrou as vozes, músicas e histórias de artistas amazônidas que representam a diversidade cultural da região.
“É uma noite histórica, porque conseguiu reunir artista dos nove estados da Amazonia aqui. Eu sou artista e também sei a luta que é gravar nossos trabalhos e fazer nossos projetos. E agora gente ver artista sendo valorizados e indicados para premiações. Esse prêmio surgiu disso, desse certo incomodo de poder valorizar esses trabalhos. Todos os dias são lançadas milhares de músicas, e quantas dessas são da Amazonia? A gente poder valorizar isso é muito importante”, disse no palco Arthur Espíndola, idealizador do projeto.
Além disso, a cantora Joelma foi a homenageada dessa edição do Prêmio Sebrae Amazônia de Música. Com 30 anos de carreira, a artista é um ícone da música amazônica no Brasil e no mundo.
“O Sebrae vem cuidando de negócios há mais de cinquenta anos aqui no Brasil e na Amazônia não é diferente. E o que a gente quer é também mostrar para o Brasil e para o mundo que essas pessoas que fazem arte são também que empreendem, que geram uma cadeia produtiva gigantesca. Quando a pessoa faz arte, seja música ou qualquer outro tipo de arte, ela precisa de fornecedores e agregar várias outras pessoas. Por exemplo, no Prêmio Sebrae Amazônia de Música a gente teve que deslocar pessoas, hospedar, teve que fazer cenografia, as músicas, os instrumentos, tudo isso gerou uma cadeia produtiva gigantesca. E dessa forma o Sebrae integrou os nove estados da Amazônia Legal, fizemos uma curadoria fantástica e quase 80 artistas espalhados pela Amazônia estão aqui hoje para receberem prêmios que serão reconhecidos como músicos efetivos da Amazônia e que mostram a potência da nossa cultura pro Brasil e pro mundo”, disse Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae/PA.
A única categoria que foi através do voto popular foi a de artista revelação que premiou Emanuele Paz, do Amazonas. Ela já tinha sido premiada também como melhor ‘Produção Musical’.
“Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada também a todos os amigos e amigos que movimentaram, foram muitas forças para fazer tudo isso ser possível”, disse no palco.
PREMIADOS
A primeira categoria que abriu a premiação foi a “Erudita”. Patricia Yamazaki (RO), ganhou como melhor solista, Cibelle Donza (Orquestra FILMA) (PA) faturou como melhor regente e como melhor grupo ganhou Marabrass (MA).
“Queria parabenizar a organização por incluir na premiação essa música de concerto, isso tem um valor enorme porque contribui para a valorização da nossa área e amplia o alcance para além do nicho”, disse a paraense Cibelle Donza.
A segunda categoria foi “Instrumental”, Kléber Benigno (PA) foi o melhor artista e o melhor lançamento foi de Macaco Bong - Burning Of The Midnight Lamp (MT).
Na categoria “Música De Cultura Popular”, a terceira a ser anunciada teve Tamboiara Amazônia (PA) como melhor artista e Flor de Mururé (PA) como melhor lançamento. “Queria agradecer, esse prêmio vai para a minha família, a gente está passando por um momento muito delicado. Vocês não têm ideia o que é ser uma pessoa trans, paraense, nortista, amazônida e da cultuara popular. Estar aqui nesse palco é muito importante”, disse Flor.
Veja os demais vencedores:
- Música Infantil
Melhor Projeto - Balada Kids (PA)
Melhor Clipe, Doc Musical, Álbum Visual ou Show - Infected Skies - Skippi Is Dead (AP)
- Sonoridades Amazônicas
Melhor Artista Sonoridades Amazônicas - Moia Cumbia (TO)
Melhor Lançamento Sonoridades Amazônicas - Manoelzinho do Acre (AC)
- MPB
Melhor Artista - Josias Sobrinho (MA)
Melhor Lançamento - Estela Ceregatti - Mulheres Sementeiras (MT)
- Pop
Melhor Artista - Gabriê (RO)
Melhor Lançamento - Luê (PA)
- Rock
Melhor Artista - Jèff Jacom`è (TO)
Melhor Lançamento - Jambu (AM)
- Samba/Pagode
Melhor Artista - Fé no Batuque (PA)
Melhor Lançamento - Uendel Pinheiro (AM)
- Produção Musical
Emanuele Paz (MA)
- Música Urbana
Melhor Artista - Karmizê (AC)
Melhor Lançamento - Agatha Sou + As Manas - Maldade (PA)
- Sertanejo/Forró
Melhor Artista - Xote Miudinho (RR)
Melhor Lançamento - Carlinhos Arafé (MA)
- Brega
Melhor Lançamento - Matheuzinho Sucessinho (MT)
Melhor Artista - Viviane Batidão (PA)
- Artista Revelação (Voto Popular)
Emanuele Paz (AM)
- Artista do Ano
Jambu (AM)
