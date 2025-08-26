Capa Jornal Amazônia
Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

Bruna Dias
fonte

Curadoria da premiação reuniu representantes de cada estado da Amazônia, que foram responsáveis por avaliar todas as inscrições recebidas, selecionar os finalistas e garantir que a diversidade e a riqueza musical da região (Carmem Helena)

Na noite desta terça-feira, 26, 28 categorias de artistas foram contempladas no Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025. A premiação que ocorreu no Theatro da Paz celebrou as vozes, músicas e histórias de artistas amazônidas que representam a diversidade cultural da região. 

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 (Fotos: Carmem Helena)

“É uma noite histórica, porque conseguiu reunir artista dos nove estados da Amazonia aqui. Eu sou artista e também sei a luta que é gravar nossos trabalhos e fazer nossos projetos. E agora gente ver artista sendo valorizados e indicados para premiações. Esse prêmio surgiu disso, desse certo incomodo de poder valorizar esses trabalhos. Todos os dias são lançadas milhares de músicas, e quantas dessas são da Amazonia? A gente poder valorizar isso é muito importante”, disse no palco Arthur Espíndola, idealizador do projeto.

Além disso, a cantora Joelma foi a homenageada dessa edição do Prêmio Sebrae Amazônia de Música. Com 30 anos de carreira, a artista é  um ícone da música amazônica no Brasil e no mundo.

“O Sebrae vem cuidando de negócios há mais de cinquenta anos aqui no Brasil e na Amazônia não é diferente. E o que a gente quer é também mostrar para o Brasil e para o mundo que essas pessoas que fazem arte são também que empreendem, que geram uma cadeia produtiva gigantesca. Quando a pessoa faz arte, seja música ou qualquer outro tipo de arte, ela precisa de fornecedores e agregar várias outras pessoas. Por exemplo, no Prêmio Sebrae Amazônia de Música a gente teve que deslocar pessoas, hospedar, teve que fazer cenografia, as músicas, os instrumentos, tudo isso gerou uma cadeia produtiva gigantesca. E dessa forma o Sebrae integrou os nove estados da Amazônia Legal, fizemos uma curadoria fantástica e quase 80 artistas espalhados pela Amazônia estão aqui hoje para receberem prêmios que serão reconhecidos como músicos efetivos da Amazônia e que mostram a potência da nossa cultura pro Brasil e pro mundo”, disse Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae/PA.

A única categoria que foi através do voto popular foi a de artista revelação que premiou Emanuele Paz, do Amazonas. Ela já tinha sido premiada também como melhor ‘Produção Musical’.

“Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada também a todos os amigos e amigos que movimentaram, foram muitas forças para fazer tudo isso ser possível”, disse no palco.

PREMIADOS

A primeira categoria que abriu a premiação foi a “Erudita”. Patricia Yamazaki (RO), ganhou como melhor solista, Cibelle Donza (Orquestra FILMA) (PA) faturou como melhor regente e como melhor grupo ganhou Marabrass (MA).

“Queria parabenizar a organização por incluir na premiação essa música de concerto, isso tem um valor enorme porque contribui para a valorização da nossa área e amplia o alcance para além do nicho”, disse a paraense Cibelle Donza.
A segunda categoria foi “Instrumental”, Kléber Benigno (PA) foi o melhor artista e o melhor lançamento foi de Macaco Bong - Burning Of The Midnight Lamp (MT). 

Campeões do Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 (Fotos: Carmem Helena)

Na categoria “Música De Cultura Popular”, a terceira a ser anunciada teve Tamboiara Amazônia (PA) como melhor artista e Flor de Mururé (PA) como melhor lançamento. “Queria agradecer, esse prêmio vai para a minha família, a gente está passando por um momento muito delicado. Vocês não têm ideia o que é ser uma pessoa trans, paraense, nortista, amazônida e da cultuara popular. Estar aqui nesse palco é muito importante”, disse Flor.

Veja os demais vencedores:

- Música Infantil
Melhor Projeto - Balada Kids (PA)
Melhor Clipe, Doc Musical, Álbum Visual ou Show - Infected Skies - Skippi Is Dead (AP)

- Sonoridades Amazônicas 
Melhor Artista Sonoridades Amazônicas - Moia Cumbia (TO)
Melhor Lançamento Sonoridades Amazônicas - Manoelzinho do Acre (AC)

- MPB
Melhor Artista - Josias Sobrinho (MA)
Melhor Lançamento - Estela Ceregatti - Mulheres Sementeiras (MT)

- Pop
Melhor Artista - Gabriê (RO)
Melhor Lançamento - Luê (PA)

- Rock

Melhor Artista - Jèff Jacom`è (TO)
Melhor Lançamento - Jambu (AM)

- Samba/Pagode
Melhor Artista - Fé no Batuque (PA)
Melhor Lançamento - Uendel Pinheiro (AM)

- Produção Musical
Emanuele Paz (MA)

- Música Urbana
Melhor Artista - Karmizê (AC)
Melhor Lançamento - Agatha Sou + As Manas - Maldade (PA)

- Sertanejo/Forró
Melhor Artista - Xote Miudinho (RR)
Melhor Lançamento - Carlinhos Arafé (MA)

- Brega
Melhor Lançamento - Matheuzinho Sucessinho (MT)
Melhor Artista - Viviane Batidão (PA)

- Artista Revelação (Voto Popular)
Emanuele Paz (AM)

- Artista do Ano 
Jambu (AM)

 

 

 

Palavras-chave

Cultura

Música

Prêmio Sebrae Amazônia de Música
Música
