Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Na noite desta terça-feira, 26, 28 categorias de artistas foram contempladas no Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025. A premiação que ocorreu no Theatro da Paz celebrou as vozes, músicas e histórias de artistas amazônidas que representam a diversidade cultural da região.

“É uma noite histórica, porque conseguiu reunir artista dos nove estados da Amazonia aqui. Eu sou artista e também sei a luta que é gravar nossos trabalhos e fazer nossos projetos. E agora gente ver artista sendo valorizados e indicados para premiações. Esse prêmio surgiu disso, desse certo incomodo de poder valorizar esses trabalhos. Todos os dias são lançadas milhares de músicas, e quantas dessas são da Amazonia? A gente poder valorizar isso é muito importante”, disse no palco Arthur Espíndola, idealizador do projeto.

Além disso, a cantora Joelma foi a homenageada dessa edição do Prêmio Sebrae Amazônia de Música. Com 30 anos de carreira, a artista é um ícone da música amazônica no Brasil e no mundo.

“O Sebrae vem cuidando de negócios há mais de cinquenta anos aqui no Brasil e na Amazônia não é diferente. E o que a gente quer é também mostrar para o Brasil e para o mundo que essas pessoas que fazem arte são também que empreendem, que geram uma cadeia produtiva gigantesca. Quando a pessoa faz arte, seja música ou qualquer outro tipo de arte, ela precisa de fornecedores e agregar várias outras pessoas. Por exemplo, no Prêmio Sebrae Amazônia de Música a gente teve que deslocar pessoas, hospedar, teve que fazer cenografia, as músicas, os instrumentos, tudo isso gerou uma cadeia produtiva gigantesca. E dessa forma o Sebrae integrou os nove estados da Amazônia Legal, fizemos uma curadoria fantástica e quase 80 artistas espalhados pela Amazônia estão aqui hoje para receberem prêmios que serão reconhecidos como músicos efetivos da Amazônia e que mostram a potência da nossa cultura pro Brasil e pro mundo”, disse Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae/PA.

A única categoria que foi através do voto popular foi a de artista revelação que premiou Emanuele Paz, do Amazonas. Ela já tinha sido premiada também como melhor ‘Produção Musical’.

“Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada também a todos os amigos e amigos que movimentaram, foram muitas forças para fazer tudo isso ser possível”, disse no palco.

PREMIADOS

A primeira categoria que abriu a premiação foi a “Erudita”. Patricia Yamazaki (RO), ganhou como melhor solista, Cibelle Donza (Orquestra FILMA) (PA) faturou como melhor regente e como melhor grupo ganhou Marabrass (MA).

“Queria parabenizar a organização por incluir na premiação essa música de concerto, isso tem um valor enorme porque contribui para a valorização da nossa área e amplia o alcance para além do nicho”, disse a paraense Cibelle Donza.

A segunda categoria foi “Instrumental”, Kléber Benigno (PA) foi o melhor artista e o melhor lançamento foi de Macaco Bong - Burning Of The Midnight Lamp (MT).

Na categoria “Música De Cultura Popular”, a terceira a ser anunciada teve Tamboiara Amazônia (PA) como melhor artista e Flor de Mururé (PA) como melhor lançamento. “Queria agradecer, esse prêmio vai para a minha família, a gente está passando por um momento muito delicado. Vocês não têm ideia o que é ser uma pessoa trans, paraense, nortista, amazônida e da cultuara popular. Estar aqui nesse palco é muito importante”, disse Flor.

Veja os demais vencedores:

- Música Infantil

Melhor Projeto - Balada Kids (PA)

Melhor Clipe, Doc Musical, Álbum Visual ou Show - Infected Skies - Skippi Is Dead (AP)

- Sonoridades Amazônicas

Melhor Artista Sonoridades Amazônicas - Moia Cumbia (TO)

Melhor Lançamento Sonoridades Amazônicas - Manoelzinho do Acre (AC)

- MPB

Melhor Artista - Josias Sobrinho (MA)

Melhor Lançamento - Estela Ceregatti - Mulheres Sementeiras (MT)

- Pop

Melhor Artista - Gabriê (RO)

Melhor Lançamento - Luê (PA)

- Rock

Melhor Artista - Jèff Jacom`è (TO)

Melhor Lançamento - Jambu (AM)

- Samba/Pagode

Melhor Artista - Fé no Batuque (PA)

Melhor Lançamento - Uendel Pinheiro (AM)

- Produção Musical

Emanuele Paz (MA)

- Música Urbana

Melhor Artista - Karmizê (AC)

Melhor Lançamento - Agatha Sou + As Manas - Maldade (PA)

- Sertanejo/Forró

Melhor Artista - Xote Miudinho (RR)

Melhor Lançamento - Carlinhos Arafé (MA)

- Brega

Melhor Lançamento - Matheuzinho Sucessinho (MT)

Melhor Artista - Viviane Batidão (PA)

- Artista Revelação (Voto Popular)

Emanuele Paz (AM)

- Artista do Ano

Jambu (AM)