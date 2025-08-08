Capa Jornal Amazônia
Evento em Belém tem carnes exóticas e mais 40 estações de churrasco

Festival BBQ Show promete uma experiência musical e gastronômica

O Liberal
fonte

William César & Christiano se apresentam em festival de churrasco (Reprodução)

Neste sábado, 09, a cultura paraense ganha destaque em um evento que une música, gastronomia e ambiente familiar. Festival BBQ Show, realizado no Marine Club, reúne mais de 40 estações de churrasco, oferecendo desde cortes tradicionais até carnes exóticas, além de picolés e sobremesas incluídas no ingresso. 

Para comandar o público, Fruto Sensual, I Love Pagode, Mel Pinheiro e William César & Christiano se apresentam no espaço. Com início marcado para às 15, o Marine Club está preparado para receber também as crianças, com um espaço kids com monitores para maior comodidade dos pais.

Serão mais de 6 horas de open food e 8hs de eventos que proporcionar ao público uma experiência saborosa.

Agende-se

Data: sábado, 09
Hora: 15h
Local: Marine Club , Av. Bernardo Sayão, nº 5232, Universitário, Belém – PA, 66075-150
Ingressos: bbqshow.com.br/bbqbelem, Loja Kings (Pátio Belém, Parque Shopping) e Loja Sonho dos Pés (Boulevard, Metrópole, Castanheira, Castanhal)

 

.
