Com pagode e churrasco, Thiago Martins celebra 10 anos de festival em Belém

O cantor e ator Thiago Martins é uma das grandes atrações nacionais confirmadas para a 10ª edição do Carnívoros Premium, neste sábado (11). Trazendo seu repertório de pagode, ele une sua versatilidade e carisma ao assumir a trilha sonora do evento ao lado do carioca Fabinho, da paraense Mariza Black e do DJ Cayan.

“Para mim, churrasco e pagode são a combinação perfeita. Tenho certeza que será um dia inesquecível. Estou muito feliz por poder voltar a cantar em Belém”, diz Thiago.

Thiago Martins é um artista multifacetado, com trajetória consolidada na música e na atuação. Iniciou sua carreira no grupo "Nós do Morro" e, na música, ganhou destaque tanto em carreira solo, especialmente com o projeto "Quintal do TG". O artista foi vocalista do Trio Ternura e, em 2018, assumiu temporariamente os vocais do Sorriso Maroto, substituindo Bruno Cardoso.

“Eu amo o que faço. Hoje, minha prioridade é a música. Quanto aos personagens, depois que acabo um projeto, me despeço deles. Sempre foi assim. Obviamente, todos foram importantes para o meu crescimento como artista. Eu acredito que uma arte completa a outra”, pontua.

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Durante toda a sua carreira, Thiago Martins sempre trouxe suas apresentações para Belém e por cidades do interior, construindo uma relação forte com o estado.

“Belém tem meu coração! Já fui inúmeras vezes para shows, peças… e sou sempre muito bem recebido e tratado. Os shows são sempre incríveis. Dos alimentos típicos, açaí e o tambaqui são os meus preferidos”, finaliza.

O cantor Fabinho também faz essa mistura pagodeira ficar mais especial. Ele se consolida como um dos grandes nomes da nova geração do pagode, somando mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify e forte presença digital. Sua trajetória, iniciada em 2011 como percussionista, ganhou novo fôlego em 2022 com a carreira solo e o projeto audiovisual “Fabinho da Rua”. O sucesso nacional veio com o “Pagobinho”, projeto de palco 360° que resgata a informalidade das rodas de rua e gerou o hit “Bora Viver”, em parceria com Mr. Dan.

O Carnívoros Premium será no novo espaço de eventos do Boulevard Shopping Belém, na antiga fábrica da Phebo, com acesso pela Rua Ó de Almeida.

"Ao investir em um ambiente exclusivo para eventos, ampliamos nossa atuação para além do varejo, consolidando-nos como um hub de experiências, lazer e convivência urbana, capaz de atrair grandes produções e fortalecer o calendário de eventos de Belém", destaca Thays Leitão, gerente de marketing do shopping.

O evento reúne 10 horas de open bar e open food, com uma curadoria gastronômica voltada para cortes nobres, técnicas variadas de preparo e estações de churrasco assinadas por chefs e assadores especializados, proporcionando uma experiência completa ao público.

“Chegar à 10ª edição do Carnívoros Premium é mais do que celebrar um número, é celebrar uma história construída com muito trabalho, paixão e pessoas que acreditaram desde o início. Ao longo desses anos, buscamos sempre evoluir, trazendo grandes atrações, chefs de diferentes regiões e uma experiência cada vez mais completa. Essa edição é, sem dúvida, a mais especial de todas. Estamos ocupando um espaço simbólico para a cidade e preparando um evento que vai ficar na memória. Tenho certeza de que será um momento histórico para o Carnívoros Premium e para todos que estiverem com a gente”, finaliza Sofia Paz, fundadora do Carnívoros Premium.

Agende-se

Data: sábado (11)

Hora: 10h

Local: no novo espaço de eventos do Boulevard (antiga fábrica da Phebo)