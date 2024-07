Nosso Tom convida Thiago Martins para fechar o verão em Salinas

Completando sete anos de existência, o Nosso Tom convida o ator e cantor Thiago Martins para a Resenha NT edição Salinas. A festa encerra o verão na região do salgado com muito pagode.

"Será um show incrível! Mas não só teremos pagode, passearemos por vários ritmos e tenho certeza que será uma noite inesquecível. Ser leve é o objetivo. Acredito que essa leveza venha pelo momento mágico que venho vivendo na minha vida pessoal, profissional e espiritual", disse o artista.

Thiago que está no ar em “Família É Tudo”, da TV Globo, dá uma pausa nas gravações para ir até Salinas neste sábado (27), a partir das 18h. Ele chega com a banda completa para animar os veranistas da Prainha, na Praia do Atalaia.

"Estamos em uma correria gigante por estarmos com novela! Mas tenho uma produção muito competente. De segunda a sexta estamos lá gravando e aos finais de semana estamos na estrada. Estou sem vida social, mas estou muito feliz com tudo que venho vivendo! Sempre foi um sonho viver das minhas artes", pontua.

O global tem uma parceria longa com o Nosso Tom, onde já participou de diversas labels do grupo paraense. Ele já esteve presente no pré-Carnaval e agora retorna para o verão.

"Conheço a correria do grupo e desejo todo sucesso pra eles.

Nos encontramos pouco mas é sempre especial quando estamos juntos. Será uma noite mágica", conta Thiago.

Para os paraenses ter essa energia do cantor, em um local especial, celebra o sucesso da label.

“A Resenha do NT é um projeto que está completando sete anos e já recebeu muitos artistas, como Renatinho Bokaloka, Delson Luiz, Marcio Art, Chrigor, Salgadinho, Ferrugem, entre outros. É um projeto muito vitorioso que a gente não faz sempre, mas sempre que anunciamos ele é um sucesso. Dessa vez a gente vai receber o Thiago Martins com a banda dele. Ele vai ter um momento do show só dele e depois ele canta alguma coisa com a gente também. O Thiago é um parceiro que faz o pré-carnaval com a gente e que há um tempo tínhamos vontade de trazê-lo para fazer a Resenha do Nosso Tom”, explica Júlio Cezar Patrício, vocalista da banda.

Em 2025, o Nosso Tom comemora 25 anos de carreira, a Resenha do NT abre a temporada de eventos autorais em celebração a data. No dia 31 de agosto, eles recebem o cantor Tiee na festa de aniversário de 03 anos do pagode de Mesa, na Assembleia Paraense.

SEXTA-FEIRA

Porém, para abrir esse último fim de semana, na sexta-feira (26), terá na Prainha, a partir das 20h, o evento Bateu Saudade (Natasha Rodrigues, Jordan, Marcio Newber e Vaguinho DB), que reúne diversos artistas de Belém. A festa recebe Bruno Diegues, ex-Jeito Moleque.

“As expectativas para a apresentação são as melhores, a energia da região Norte do país é diferente, nunca decepciona, no Pará a conexão é única e cada visita é sempre renovada e cheia de energia”, disse o cantor.

Bruno criou o Jeito Moleque em 1998, ao lado dos amigos, ele ficou no grupo por 17 anos e após uma pausa na carreira de 5 anos, em 2021, ele retornou aos palcos e deu início a sua estrada musical solo.

Com o Jeito Moleque e nessa nova fase profissional, Bruno Diegues sempre tem apresentações lotadas em Belém, ele explica essa conexão com o público local: “Não sei se sabem, mas o meu maior fã clube, e primeiro, foi organizado por fãs aqui da região Norte. Os fãs de Belém sempre se organizam e me esperam no aeroporto e no hotel para fotos, me acompanham até o show, preparam faixas e presentes que me surpreendem e me emocionam Eu adoro esse carinho e mal vejo a hora de retribuir no show”.

Com mais de 25 anos de carreira e um repertório recheado de sucessos, Bruno Diegues chega animado para a apresentação no Prainha. “Nos meus shows no Pará, não pode faltar ‘Hoje a noite é nossa’ que foi a primeira que eu escrevi e que abriu as portas de tudo, e ‘Maluco Beleza’ do grande Raul Seixas que eu tive a felicidade de regravar recentemente e a versão ecoou no Brasil nessa nova etapa da minha carreira”.

Agende-se

Datas: 26 e 27 de julho

Hora: 20h / 18h

Local: Prainha, na Praia do Atalaia, em Salinas