Marcelo Mello Jr e Thiago Martins se apresentam no Carnaval do Rio de Janeiro

Carnaval do Rio de Janeiro tem eventos para todos os gostos. Sem folia no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, as festas são em ambientes fechados. Neste domingo, 27, os atores globais Marcelo Mello Jr. e Thiago Martins, fizeram as suas apresentações na Carnaval do Rio.

Marcelo Mello Jr se apresentou como DJ no Carnaval das Artes e Thiago Martins no Mirante do Arvrão, na Vidigal.

Veja as imagens de Delson Silva e Dan Delmiro da Agnews: