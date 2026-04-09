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Thiago Martins lança 'Quintal do TG – Volume 4' e consolida celebração do samba ao pagode

Com a vibrante "Morena" como faixa de trabalho, cantor encerra álbum audiovisual. Cantor se apresenta em Belém neste fim de semana

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O “Quintal do TG” é um tributo aos ídolos que formaram a base musical do cantor (Globo/ Angélica Goudinho)

O cantor e ator Thiago Martins apresenta ao público o “Quintal do TG – Volume 4”, novo capítulo de um projeto audiovisual que se estabeleceu como uma das maiores celebrações contemporâneas do samba ao pagode.

O artista se apresenta em Belém neste sábado (11), no Carnívoros Premium realizado no novo espaço de eventos do Boulevard Shopping Belém.

Com o lançamento de “Quintal do TG – Volume 4”, o artista entrega a fase final de um trabalho que nasceu em suas raízes no Vidigal, no Rio de Janeiro, e que se expandiu para ganhar novos horizontes em locais afetivos como Fernando de Noronha e Vitória, no Espírito Santo. Composto por 10 faixas, o novo volume traz o equilíbrio perfeito entre a tradição e a renovação, apresentando três canções inéditas que dão um frescor especial ao repertório, com destaque para a música "Morena", que conta com a participação de Nego Noronha.

A decisão de disponibilizar o Quintal do TG em quatro partes foi pensada para que o público pudesse mergulhar em cada história e colaboração de forma única, respeitando o tempo de cada batida. Segundo Thiago, a ideia foi criar uma expectativa gradual em quem o acompanha, permitindo uma conexão mais profunda com a essência que leva do samba ao pagode. Agora, com o material completo, ele celebra o resultado de um processo que deu o devido destaque a cada canção. Sobre "Morena", a escolha foi instantânea: “Essa composição chegou através dos compositores ao meu maestro bem no final da escolha do repertório do disco! Morena é o tipo de música que te pega logo no início e foi isso o que aconteceu! De cara a gente se olhou e falou ‘Musicão’ tá dentro!”, conta o artista sobre a faixa, que traz uma pegada bem para cima.

Idealizado como um encontro de grandes amigos, o “Quintal do TG” é, acima de tudo, um tributo aos ídolos que formaram a base musical do cantor. O que começou como uma homenagem a Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, expandiu-se para abraçar toda a ancestralidade do gênero. Ter Nego Noronha no projeto reforça esse pilar de amizade: “Nego é um amigo da ilha de longa data! Sempre acompanhei o trabalho dele na ilha e fora dela! Compositor de mão cheia, Nego é pagodeiro raiz e um cara de muito talento! Ter Nego no Quintal do TG é celebrar a amizade e brindar nosso segmento! Poder trazer os meus amigos e artistas locais de Noronha foi especial pra mim! Todos fazem parte da minha vida e quero que mais gente conheça o trabalho dos meninos”, afirma Thiago.

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Nesta etapa do lançamento, o artista faz questão de ressaltar sua conexão emocional com cenários fora do eixo carioca, que considera extensões de sua própria casa. Thiago também classifica Fernando de Noronha como seu lugar preferido no mundo, um refúgio onde se tornou mergulhador e onde sente a alma leve ao caminhar de pé descalço. Da mesma forma, Vitória ocupa um espaço especial em seu coração pela semelhança com o Rio de Janeiro e pela hospitalidade capixaba, Estado que frequenta há muitos anos, desde o início de seus projetos musicais. Essa pluralidade de cenários reforça a identidade do “Quintal do TG”, que deixa de ser apenas um local físico para se tornar um estado de espírito compartilhado com o público através da batida do samba e pagode.

O encerramento deste ciclo nas plataformas digitais ganha força com as inéditas “Acender o Nosso Amor”, “Calma Aí” (que conta com a participação da cantora Gica) e a própria “Morena”, além da marcante releitura do clássico “Mulheres” ao lado de Mart’nália. Com o repertório audiovisual agora disponível na íntegra, o “Quintal do TG” reafirma a posição de Thiago Martins como um dos grandes nomes da nova geração do segmento, unindo o respeito profundo às tradições com a liberdade de explorar novos palcos e vivências, transformando cada encontro em uma página marcante de sua carreira.

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