Cantor Flavio Vitor é atração principal do Círio Musical neste domingo, 19

A programação do Círio Musical segue até o dia 25 de outubro, com apresentações diárias de artistas consagrados da música católica nacional.

O cantor natural de Curitiba, Paraná, iniciou a carreira solo em 2020, lançando o single ‘Inflama-me’, em parceria com a cantora Eliana Ribeiro (Divulgação/ Flavio Vitor/ GBA)

Flávio Vitor Jr. é um cantor e compositor católico conhecido por seu trabalho de evangelização através da música, com apresentações marcadas por fé e adoração. Ele será a atração do Círio Musical do próximo domingo, 19, a partir das 20h, na Praça Santuário de Nazaré, em frente a Basílica de Nazaré, em Belém. O artista apresentará músicas do álbum “O Fogo não se apagou”, com destaque para as canções “Queima de novo” e “Yeshua”, além de faixas inéditas.

O cantor natural de Curitiba, Paraná, iniciou a carreira solo em 2020, lançando o single ‘Inflama-me’, em parceria com a cantora Eliana Ribeiro, mas já compõe e canta na música católica há uma década. Segundo o artista, o ato de compôr surge nele de forma mais recolhida. “O processo de composição para mim é muito íntimo, muito pessoal. Ele é muito pensado também, e isso veio junto com o ministério, com a vida na estrada, pensado de alguma forma que eu possa contribuir com a vida espiritual da igreja. Eu sinto que as minhas músicas partem de um lugar sincero de adoração, do meu íntimo, do meu secreto, mas que acabam levando essa experiência para tantas pessoas”, afirmou em entrevista para o portal comshalom.

Ainda segundo o artista, as inspirações para a criação musical também vieram das influências familiares. “A minha família é muito musical, todos os meus tios por parte de pai cantam e tenho tios que tocam em várias gerações. Tem gente na minha família que toca no forró, eu tenho muitas raízes nordestinas. Tem também muita gente da minha família que canta, ministra e toca na igreja. Então não tem como desassociar. Principalmente o meu pai! Ele é a pessoa mais musical da minha família, do meu núcleo familiar. Foi ele que me apresentou muitas referências, muita música boa, que com certeza eu carrego comigo até hoje”, relembrou na mesma publicação.

"Sou muito grato a meu pai pela experiência de poder também cantar na igreja. Foram meus pais que me colocaram dentro desse ambiente, porque eu cresci vendo-os cantar e ministrar nos grupos de oração, eles também me apresentaram todo tipo de música em casa. Foi uma verdadeira catequese!”, completou.

Próximas atrações

A programação do Círio Musical segue até o dia 25 de outubro, com apresentações diárias e gratuitas de artistas consagrados da música católica nacional. Na segunda-feira, 20, irá se apresentar o Missionário Shalom, grupo ligado à Comunidade Católica Shalom.

Na terça-feira (21), será a vez da banda Rosa de Saron, uma das mais reconhecidas do rock católico. No dia 22, o show será com o grupo Adoração e Vida, seguido por Tony Alysson, no dia 23, e Adriana Arydes, no dia 24.

A programação encerra no dia 25 de outubro, com o Padre Cavalcante e o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, em uma noite de encerramento dedicada à fé e à devoção mariana.

SERVIÇO

Show do cantor Flavio Vitor no Círio Musical

Data: 19 de outubro

Hora: 20h

Local: Praça Santuário

Entrada gratuita

