Bloco do Mirage traz diversidade de estilos ao pré-Carnaval de Belém

O tempo da folia já apresenta suas agendas de atrações em Belém. Neste domingo, 05, o Bloco do Mirage é a pedida do pré-Carnaval do bairro da Cidade Velha. No ambiente ‘indoor’, os conjuntos Tamo Junto (TMJ), Mizerê, I Love Pagode, Victor e João Paulo e MC Lorô se apresentam no primeiro final de semana de fevereiro, o mês do Carnaval.

O músico e produtor Renan Navarro, da banda TMJ, e organizador do Bloco do Mirage, afirma que o projeto nasceu de forma espontânea.“O Bloco surgiu a partir do Pagode do Mirage, que é uma festa que a gente começou a fazer semestralmente, depois de três em três meses. O nosso público já espera por ela e isso já dura sete anos. E no mês da folia momesca, nada melhor que ter um bloco que contemple o que de melhor vivemos com este evento”,declara.

O local escolhido para a festa é o Açaí Biruta, local que abriga também outros eventos do pré-Carnaval da Cidade Velha em 2023. Como já é tradição, o Bloco do Mirage também terá quatro horas de open bar para todos os frequentadores.

VEJA MAIS

“Este ano vamos ter um bloco com abadá, como já fizemos outros anos. Com as restrições do ano passado, optamos pelo tema ser com fantasia. Mas, agora voltamos para o abadá, que achamos que é a cara desse período em Belém”, contou Renan.

Outro aspecto especial para os organizadoresm do Bloco do Mirage é a mistura de ritmos, que contempla os diversos públicos. “Esse evento surgiu literalmente de um encontro informal de amigos que faziam uma ‘resenha’ em feriados ou datas específicas. Até que foi aumentando com o tempo e está nesse formato hoje. Então, como todos tinham gostos específicos, tocávamos vários ritmos. Para não perder a essência inicial dos nossos encontros, levamos isso para esse formato maior, da festa. O Bloco do Mirage, assim como o Pagode do Mirage, é feito do que o público gosta de ouvir”, contou Yuri Fofo, o vocalista do TMJ.

Um dos convidados do evento é a banda I Love Pagode, que tem um show especial para o período carnavalesco. “A gente sempre fala que não ensaia, porque tem uma sincronia muito especial de toda a banda, por isso a gente usa os nossos shows para fazer um termômetro do que o público gosta e assim ir adicionando músicas ao nosso repertório. Mas o Carnaval pede algo especial, e por isso também mudamos a lista de canções que tocamos nos nossos shows semanais, é o momento de ousar e dar ao folião o que ele gosta de ouvir”, disse Márcio Corrêa, integrante do I Love Pagode.

A dica de Renan é chegar cedo e aproveitar toda a peculiaridade que o Bloco do Mirage proporciona. “Quem gosta de brilho e glitter é o momento de se jogar, além disso, cheguem cedo e aproveitem o open bar e tudo que a festa tem disponível para tornar a sua experiência especial no evento”, finaliza Renan.

Agende-se

Bloco do Mirage

Atrações: Tamo Junto (TMJ), Mizerê, I Love Pagode, Victor e João Paulo e MC Lorô

Data: domingo, 05

Hora: 14h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém - PA