Promoções de final de ano dão vez aos itens de carnaval no comércio de Belém

Após um período de queima de estoques, com promoções que ajudaram a impulsionar as vendas, lojistas de Belém devem apostar nas novas coleções. O mês de fevereiro traz a preparação para o carnaval e, com o sucesso da liquidação, que alcançou até 70% de desconto em alguns shoppings da cidade, a expectativa é que o movimento continue fazendo o comércio aquecer neste início de ano.

Everaldo Regueira, gerente de uma loja em um shopping na BR-360, explica que as promoções vão seguir até o final do mês de fevereiro e que o foco do estabelecimento é o setor de móveis. “Nós preparamos um grande promocional, tanto de ar condicionado, tvs, telefones, quanto os móveis. Também já temos promoções de carnaval, os descontos podem chegar em até 50%”, diz.

As condições de pagamento oferecidas pela varejista têm sido um diferencial importante para a captação de clientes, conforme explica Everaldo: “A adesão está muito positiva, nossa empresa tem foco grande no promocional, temos cartão próprio, temos carnê, liberação de saque FGTS para o cliente comprar a vista e muito mais”.

Final de janeiro dá adeus às promoções de início de ano

No mesmo shopping, outra loja já entra em fase final de queima de estoque. A preparação, agora, de acordo com Sheila Ferreira, gerente do estabelecimento, é para as festas de carnaval. “Para o carnaval, nossos preços são sempre mais acessíveis, estamos preparando mercadorias novas, temos peças a partir de R$ 14 para a galera começar a montar os looks para o carnaval”.

Apesar da preparação, os clientes ainda estão em busca de materiais para a volta às aulas. “Já temos na loja as roupas para o carnaval, são peças bem vibrantes, a cara das festas, temos peças com paetê, brilho… Porém, a procura está pouca, estão querendo mais volta às aulas, estamos vendendo muitos jeans, moletons…”, conclui Sheila.

A expectativa para o carnaval também já é grande em uma loja de bijuterias e bolsas de um shopping no centro comercial da capital. Mariana Freitas, vendedora responsável pelo local, comemora a boa saída de produtos durante a liquidação. “Esse mês foi muito bom, a gente só tem hoje para bater a nossa meta e estamos quase lá, vendemos bastante bolsas e kits, então, acho que tudo que a gente pode agregar na venda, conseguimos”, destaca.

A estratégia para fevereiro será a aposta em kits carnavalescos, que juntaram uma série de itens festivos. “A gente já fez pedidos de brincos e acessórios, aí, vamos montar um kit de adesivos no corpo, brilhos. A gente está fazendo uns bem legais agora, já está saindo bastante. Os preços vão estar bem acessíveis, bem legal, é para finalizar o estoque de carnaval”, finaliza.

Consumidor aproveita preços

Cátia Rosário, de 55 anos, é técnica em enfermagem e aproveitou as boas condições para garantir itens em promoção. “Vim procurar um tênis para a minha neta, as aulas dela vão começar e ela está sem. Achei aqui bem em conta e já vou levar. Comprei um celular que está também bem em conta, é presente pro meu marido”, conta.