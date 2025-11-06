Capa Jornal Amazônia
Belli e Tília se juntam a MC GW em 'Sem pausa”, faixa dançante que traduz a energia e a sintonia

O novo single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (7)

O Liberal
fonte

Belle e Tília se juntam a MC GW em "Sem Pausa" (Divulgação)

Belli, referência no pop-funk nacional, está de volta com uma nova colaboração de peso. A cantora lança nesta sexta-feira, 7, o single “Sem Pausa”, parceria com Tília e MC GW, unindo o pop e o funk em uma faixa marcada pela batida envolvente e atitude. A música chega às plataformas à 00h, e o videoclipe será lançado ao 12h, traduzindo visualmente toda a energia dançante da faixa.

Sem Pausa’ fala sobre desejo, intensidade e conexão. É aquela vibe de viver o momento sem pensar demais, o famoso 'só se vive uma vez'. É uma música bem empoderada e literalmente sem pausa", conta Belli.

O encontro entre Belli e Tília representa a força de uma nova geração de mulheres do pop-funk brasileiro com jovens artistas que crescem em um cenário mais aberto e plural, mas ainda desafiador. Ambas trilham esse caminho com autenticidade, talento e propósito, em um cenário construído por artistas como Ludmilla e Anitta, que abriram as portas para novas vozes femininas no gênero.

Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, Tília vem se destacando por sua presença marcante, carisma e versatilidade dentro do pop-funk. A artista representa uma geração que mistura frescor, independência e visão artística, consolidando seu espaço com lançamentos dançantes e produções cada vez mais ousadas.

“Estou muito feliz com o lançamento de ‘Sem Pausa’! A música tem uma energia incrível, e fazer essa parceria com a Belli e o GW foi muito especial. A gente se conectou demais no estúdio e o resultado ficou melhor do que imaginamos”, declara Tília.

Já MC GW, um dos nomes mais expressivos e produtivos do funk atual, com mais de mil músicas lançadas ao longo da carreira e uma base de 2 milhões de seguidores, traz sua força e experiência para a faixa. Com sua energia característica, ele imprime à música o peso do baile e a potência das ruas, completando o equilíbrio entre o pop de Belli e o funk de Tília.

"Foi um prazer enorme gravar com a BELLI e com a Tília, é uma faixa muito pra cima. Eu gostei muito! Até falei pra elas: 'Olha, a hora que quiser me chamar, eu vou'. Porque são meninas que estão representando o funk! A Tília com o legado do pai dela, o Dennis, que já está fazendo barulho. E agora a BELLI, com esse trabalho maravilhoso. E eu fiquei lisonjeado", comenta GW.

