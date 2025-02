Cláudia Alencar fala com exclusividade sobre sua recuperação e seu retorno à televisão

Em entrevista exclusiva para Juan Fielder, Cláudia Alencar falou sobre o período em que ficou em coma e como pretende voltar à televisão. Há mais de um ano, a atriz foi internada para realizar uma cirurgia na coluna, mas durante a internação foi diagnosticada com anemia. Além disso, após contrair uma bactéria hospitalar que desencadeou uma série de complicações, a artista ficou 10 dias em coma, o que prejudicou e estendeu a sua recuperação.

Com exclusividade, Cláudia Alencar contou em entrevista realizada por Juan Fielder, como foi o período em que passou por momentos tão adversos. “Não digo nem que foi algo desafiador, porque eu aceitei. Aceitei ficar lá. Fiquei em coma por 10 dias e, quando você fica em coma, você não sabe de nada. É um sono sem sonhos. Quando eu acordei e me vi toda inchada, foi o único momento que eu estranhei. Depois me explicaram que a ‘Staphylococcus Aureus’ é uma das bactérias mais fortes do mundo e que havia entrado na ferida da operação.”, relatou a atriz.

Os estafilococos são um tipo de bactéria e a espécie mais frequente é justamente a que foi contraída por Cláudia, o “Staphylococcus aureus”, mas existem dezenas de outros tipos. Os estafilococos estão presentes na superfície da pele de cerca de 20% das pessoas, e no nariz de 30% dos adultos, o que é considerado normal. Essas bactérias podem ser perigosas quando caem na corrente sanguínea, porém são raros os casos em que os estafilococos comuns causem infecções graves.

Cláudia Alencar contraiu a bactéria após passar por uma cirurgia para colocar seis pinos em sua coluna, devido a falta de cartilagem entre os ossos. A “Staphylococcus Aureus” pode ser letal ao atingir pessoas que possuem baixa imunidade e, como ela já estava hospitalizada devido a anemia, a bactéria estafilococos deixou a atriz em coma por 10 dias. “A gente tem que aceitar a vida como ela é. Hoje estou 100%. Estou malhando bem, fazendo as minhas práticas de ioga e fiz um filme do Shakespeare, a ‘Queen Lear’.”, destacou Cláudia. A bactéria pode ser classificada como domiciliária, comunitária ou, a mais resistente de todas, as hospitalares.

Já em sua carreira, a atriz fez parte de diversas novelas de sucesso, inclusive “Tieta” (1989), escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, baseada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e que está em exibição em Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, Cláudia Alencar interpreta Laura, a mulher de branco e comentou sobre se ver na televisão: “Eu tenho DVD’s só das minhas cenas na novela. Então eu vejo quando eu quero e a hora que eu quero. Mas a surpresa é ver as pessoas me parando em Copacabana pra me cumprimentar. É maravilhoso ter essa sensação do povo te aplaudindo e te parando na rua.”, comentou a artista.

Na trama de “Tieta”, a personagem interpretada por Cláudia Alencar é esposa do Comandante Dário (Flávio Galvão). Ao longo da história, os dois formam um trisal com Silvana (Cláudia Magno). Ao fim da novela, Laura (Cláudia Alencar) é descoberta como a “Mulher de Branco”, uma mulher que ataca os homens de Santana do Agreste. A paulista de 74 anos, planeja retornar às novelas em breve, já que seu trabalho mais recente na TV, foi em 2017, na novela “Rock Story”.

Cláudia Alencar é formada em teatro e o início de sua carreira foi marcado por aulas de artes cênicas em escolas e universidades. Durante a ditadura, na década de 1970, a atriz encenava peças que denunciavam o regime, o que resultou em 20 dias de prisão e tortura. Após esse período, a atriz iniciou a sua carreira na televisão em teleteatros, depois começou a participar de filmes e novelas. A atriz trabalhou em diversas emissoras como: Tupi, Band, SBT, Globo e Manchete.

Seus trabalhos mais marcantes foram nas tramas “Imigrantes (1981)”, “Roda de Fogo (1986)”, “Tieta (1989)”, “Fera Ferida (1993)”, “Esplendor (2000)”, “Porto dos Milagres (2001)”, entre outros. No início dos anos 2000, Claudia Alencar migrou para Record e fez parte do elenco de “Prova de Amor (2005)”, “Alta Estação (2006)”, “Os Mutantes (2008)” e “Vidas em Jogo (2011)”.

Durante a entrevista, a atriz disse que errou em suas relações profissionais. “Sou uma boa profissional. Sou pontual, tenho meus textos decorados e sou uma boa atriz. Cada personagem é diferente um do outro. Com os diretores e produtores, eu sempre tive o pudor de me afastar um pouco, pra não ter problemas e fazer o meu trabalho. Acho que eu errei. Devia ter sido amiga dos diretores, dos produtores.”, finalizou Cláudia Alencar.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)