Claudia Alencar é transferida de hospital após 3 meses de internação

Após mais de três meses internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio,a atriz Claudia Alencar foi transferida para um novo hospital. De acordo com a assessoria da imprensa dela, a artista foi para uma unidade especializada em reabilitação, a Placi Cuidados Extensivos Barra.

A transferência aconteceu na quarta-feira (27).

Em nota divulgada, a equipe de Claudia informou que a artista está “sob os cuidados de um time interdisciplinar com médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista e enfermagem” e “sendo submetida a um programa para controle de dor e recuperação de força muscular, visando a plena independência e retorno às suas atividades diárias”.

Outra informação importante é a de que Claudia Alencar já é capaz de caminhar sob supervisão.

A expectativa é de que a atriz tenha alta em 30 dias.

Claudia Alencar foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro. Aos 73 anos, a artista conhecida pelo papel de Laura em Tieta, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e chegou a ficar em estado grave.