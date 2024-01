Novo boletim médico de Claudia Alencar é divulgado: 'Não está andando'

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde da Claudia Alencar, de 72 anos, foi divulgado na noite desta segunda-feira (29). Internada desde o dia 17 de dezembro na Clínica São Vicente, hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, a atriz foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após passar por uma cirurgia na coluna.

Em 24 de dezembro, a atriz foi submetida a uma nova cirurgia para tratar a região da operação anterior e identificar a bactéria. Os médicos descobriram que ela foi infectada com staphylococcus aureus.

"A sra. Claudia G Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", diz o informe.

Yann Hatchuel, filho da artista, que mora nos Estados Unidos, voltou ao Brasil para cuidar da mãe. Ele mostrou preocupação com o estado de saúde da mãe.

"Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. A medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", falou Yann em nota divulgada pela assessoria de Claudia.