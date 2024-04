Banda Keane anuncia shows no Brasil; confira datas e valor do ingresso

O Keane anunciou nesta quarta-feira (03), as datas de shows no Brasil com a turnê ‘Hopes and Fears’, que celebra os 20 anos do álbum de estreia da banda inglesa. Durante a temporada na América Latina, o grupo passará por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 5, 7 e 9 de novembro, respectivamente. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir da próxima segunda-feira (08), às 10h (horário de Brasília). Já a pré-venda inicia nesta sexta-feira (05), no mesmo horário.

“Olá para todos os incríveis fãs na América Latina! Estamos felizes em informar que os veremos em novembro. Essa turnê de aniversário de 20 anos do Hopes and Fears não estaria completa se não a celebrássemos com vocês. Não temos dúvidas de que sua paixão e entusiasmo serão a maneira perfeita de encerrar este ano incrível. Até lá. Com amor, Tom, Tim, Richard & Jesse”, disse o grupo em uma publicação no Instagram.

Ingressos

Curitiba

Data: 5/11, às 20h30.

Local: Teatro Positivo (r. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Campo Comprido, Curitiba, PR).

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados de pais/responsável legal.

Valor: R$350 (setor azul, meia) e R$ 1.400 (setor amarelo, inteira).

Onde comprar: Site Disk Ingressos

Rio de Janeiro

Data: 7/11, às 21h.

Local: Vivo Rio (av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ).

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados de pais/responsável legal.

Valor:R$165 (frisa, meia) a R$ 620 (pista Premium).

Onde comprar: Site Disk Ingressos

São Paulo

Data: 9/11, às 22h.

Local: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP).

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados de pais/responsável legal.

Valor: R$ 190 (pista, meia) a R$ 830 (camarote).

Onde comprar: Site Disk Ingressos

