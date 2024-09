Artista paraense Azuliteral lança clipe de ‘Breu Branco’, música do álbum ‘Fluxa’

Azuliteral, cantora e compositora paraense, lança o clipe “Breu Branco”, nessa quinta-feira (19). A música, parte do álbum “Fluxa”, tem como inspiração a história de Alzeíres Braga, mãe da artista. A produção audiovisual é promovida pela Natura Musical, plataforma cultural da marca brasileira.

Confira o clipe de “Breu Branco”, de Azuliteral

Em “Breu Branco”, Azuliteral utiliza melodias tradicionais do Pará, como a guitarrada e a percussão marajoara, em mesclagem com traços da música popular brasileira (MPB) e do funk soul. A canção leva no título o nome de um município paraense, localizado na região sudeste do estado, onde a família da artista morou.“As várias fotos que temos lá, de uma visita que fizemos há alguns anos, me ensinaram a valorizar as memórias. E me ver enquanto andarilha desde tão nova é perceber a íntima ligação das mulheres da minha família ao movimento, de ser Fluxa”, fala Azuliteral.

A música "Breu Branco" é inspirada na história da mãe de Azuliteral, Alzeíres Braga (Reprodução / Instagram @azuliteral)

A trajetória de Alzeíres em Breu Branco inicia em 2000. Professora de inglês, a mãe de Azuliteral se mudou grávida para o município, pois passaria a lecionar aulas na rede pública. “Moramos lá por três anos e, conforme fui crescendo, mamãe me contava histórias que se tornaram muito marcantes”, diz a artista. Azuliteral conta que tem memórias da primeira infância no local e sempre enxerga poesia em tudo que vê.

Em “Breu Branco”, a cantora e compositora explora os pensamentos de uma andarilha, que vai cheia de coragem e enfrenta um novo desafio. No clipe, Azuliteral apresenta a conexão de Alzeíres com a literatura, que influenciou a sua conexão com as artes. O lançamento do clipe também marca uma data importante: o aniversário da artista.

O clipe de "Breu Branco", de Azuliteral fica disponível nessa quinta-feira (19/09) (Reprodução / Instagram @azuliteral)

“Me senti nostálgica, como se eu tivesse voltado no tempo, relembrando o que a gente viveu nesses três anos que passamos lá. As pessoas deveriam ouvir essa e as outras canções da Rafaela, porque são músicas suaves, que trazem, quase sempre uma reflexão e lição de vida, um ensinamento e também são boas para relaxar”, comenta Alzeíres.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)