O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

AMAJAZZON LAB abre inscrições para oficinas internacionais gratuitas de jazz e criação musical em Be

De 27 a 30 de novembro, artistas da Amazônia, África e Europa compartilharão suas experiências e técnicas em workshops e práticas coletivas

O Liberal
fonte

Lenna Bahule realiza Workshop de Percussão (Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do AMAJAZZON LAB. O projeto faz parte do Festival AMAJAZZON e chega com uma programação formativa internacional e gratuita, que une artistas da Amazônia, da África e da Europa em experiências de criação, experimentação e improviso.

As inscrições online já estão abertas até o preenchimento das vagas disponíveis. As informações estão no perfil do Instagram do próprio festival.

“Essa é a primeira vez que o AMAJAZZON realiza uma programação formativa em Belém. O LAB nasce do desejo de criar um espaço de troca entre artistas locais e internacionais, promovendo encontros que aprofundam a escuta, a criação coletiva e o pensamento musical a partir da Amazônia”, conta Anabela Cunha, curadora e coordenadora do AMAJAZZON LAB.

Construído em parceria com a UFPA, a Fundação Carlos Gomes (FCG) e o SESC Pará, o LAB propõe uma imersão em oficinas, rodas de conversa e práticas coletivas com artistas de reconhecimento internacional. Ele ocorrerá entre os dias 27 e 30 de novembro.

Estão entre os nomes confirmados a cantora Aga Kiepuszewska (Polônia), referência do jazz vocal europeu; Lenna Bahule e Matchume Zango (Moçambique), expoentes do African Jazz e das tradições musicais do sul da África; o pianista Uriel Herman (Israel/Hungria), que participará de ensaios e práticas com músicos da cidade; a cantora e ativista Karyna Gomes (Guiné-Bissau), pesquisadora das sonoridades femininas do Mandjuandadi; o guitarrista Manuel de Oliveira (Portugal), estudioso do fado moderno; e a artista Tainá e i o u, que representa a força criativa da Amazônia contemporânea.

O LAB propõe um território de escuta e criação, onde o improviso e o encontro são motores da aprendizagem.

“Quando artistas locais trabalham lado a lado com músicos internacionais, há um intercâmbio riquíssimo de técnicas, estéticas e visões de mundo. Isso amplia os horizontes criativos e valoriza a produção musical da Amazônia em diálogo com o mundo”, afirma Anabela. “E o público também se forma nesse processo: participando das oficinas, jams e conversas, se conecta mais profundamente com o fazer artístico”, pontua.

No AMAJAZZON LAB, haverá workshops como Marreco’s Land | Ritmos Amazônicos; Processo de Composição; Guineense com Karyna Gomes; Percussão com Lenna Bahule & Matchume Zango, entre outros.

A estreia do AMAJAZZON LAB marca uma nova fase do festival, que amplia seu alcance e reafirma Belém como um território de criação e intercâmbio musical internacional.

Todas as atividades são gratuitas e de acesso livre. As oficinas acontecem entre a UFPA, a FCG e o SESC, reunindo músicos, estudantes, educadores e curiosos em torno da potência criativa que nasce do encontro entre culturas.

O Festival AMAJAZZON ocorrerá de 28 a 30 de novembro no Theatro da Paz.

 

