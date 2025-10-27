Netos de Elis Regina gravam vídeo cantando sucesso da avó

Os primos Rafaela Mariano, 18 anos, e Antonio Baldini, 21, se juntaram para fazer uma versão de voz e violão de Romaria, canção imortalizada pela avó deles, a cantora Elis Regina (1945-1982). A gravação informal foi postada no Instagram tanto por Rafaela quanto por Antonio.

"Fazendo Música, família Camargo Mariano, take 409", diz Antonio, no início do vídeo, no qual ele acompanha Rafaela ao violão, além de cantar também. A família Camargo Mariano ao qual ele se refere é o sobrenome do avô de ambos, o músico e maestro Cesar Camargo Mariano, que foi casado com Elis.

Rafaela é filha do cantor Pedro Mariano com a empresária Patricia Fano e tem dados seus primeiros passos como cantora. Recentemente, ela participou de um show em homenagem para avó organizado por seu pai para a rádio Nova Brasil FM, de São Paulo.

Antonio é filho da cantora Maria Rita com o cineasta Marcus Baldini. Antonio já atuou como modelo e gosta de surfar.

Além de Rafael e Antonio, Elis também é a avó de Alice, filha mais nova de Maria Rita, e de André e Arthur, filhos do produtor João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis com o produtor e diretor Ronaldo Bôscoli (1928-1994).